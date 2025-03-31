منتخب الناشئين يتعادل 3-3 مع جنوب إفريقيا في الشوط الأول

أمم إفريقيا للناشئين، انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر للناشئين أمام نظيره جنوب إفريقيا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء، ضمن مواجهات الجولة الأولى من بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، التي تقام في ضيافة المغرب في الفترة من 30 مارس إلي 19 أبريل المقبلين.

أحرز لوندو سوبولوي الهدف الأول لجنوب إفريقيا بعد 53 ثانية فقط من بدء اللقاء، ثم تعادل أنس رشدي لمنتخب مصر في الدقيقة 4، ثم نجح اللاعب نفسه في تسجيل الهدف الثاني للفراعنة في الدقيقة 13 بلعبة “دابل كيك” على طريق كريستيانو رونالدو، إنتزعت صيحات الجماهير المتواجدين في المدرجات

وفي الدقيقة 18 سجل حمزة عبد الكريم هدف ثالث لمنتخب مصر، إلا أن الحكم احتسبه تسلل، قبل أن يعود إلى حكم الفيديو الذي أبلغه أن الهدف صحيح، وتصبح النتيجة 3-1 لمنتخب مصر يعد 18 دقيقة.

وفي الدقيقة 26 سجل بيوكو لوكو هدف ثاني لجنوب إفريقيا من رجلة جزاء، بعد عرقلة مهاجم الأولاد من حارس منتخب مصر عمر عبد العزيز.

وفي الدقيقة 39 سجل اللاعب بيوكو لوكو هدف التعادل الثالث لمنتخب بلاده من ركلة جزاء، لتصبح النتيجة 3 أهداف لكل فريق

أعلن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، تشكيلة فريقه لمواجهة منتخب جنوب إفريقيا، في الجولة الأولى من بطولة أمم افريقيا للناشئين تحت 17 سنة، المقام حاليا في المغرب

تشكيل منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا

ويدخل منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:

يسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، لتحقيق الفوز على منتخب البافانا بافانا، في الجولة الافتتاحية، ولاقتناص النقاط الثلاث، حتى يضمن المنافسة بقوة على بطاقة التأهل للدور ربع النهائي، خاصة أنه سيواجه منافسين قويين في الجولتين الثانية والثالثة بدور المجموعات أمام بوركينافاسو والكاميرون.

أحمد الكاس، فيتو

الكاس يجتمع مع لاعبي منتخب الناشئين

واجتمع الجهاز الفني بقيادة أحمد الكاس ومعاونيه محمد إبراهيم ورامي عادل وأحمد فوزي، مع اللاعبين قبل بدء المران من أجل حثهم على أهمية مباراة اليوم وضرورة اقتناص النقاط كاملة

مجموعة مصر في أمم إفريقيا للناشئين

وأوقعت قرعة بطولة أمم إفريقيا للناشئين منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية، رفقة منتخبات جنوب افريقيا وبوركينافاسو والكاميرون.

ويستهل منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة مبارياته في بطولة أمم إفريقيا بمواجهة منتخب جنوب إفريقيا في الجولة الأولى.

26 لاعبًا في قائمة منتخب الناشئين بأمم إفريقيا

واختار أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب الناشئين تحت 17 عامًا، قائمة اللاعبين النهائية التي تشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها المغرب وضمت القائمة 26 لاعبًا هم:

عمر عبد العزيز - عمرو عادل- ياسين حاتم -عمر محمد كمال - نور أشرف - حمزة الدجوي - محمد شريف - أدهم فريد - آدم محمد - مهند الشامي - أحمد إيهاب - محمد شحاتة -حمزة عبد الكريم - بلال عطية - عبد الرحمن أبو اليزيد - معاذ فوزي - عمر عبد العزيز - عبد العزيز الزغبي - فارس فخري - إبراهيم السيد -أنس رشدي - يوسف تامر - زياد أيوب - باسل مدحت - يوسف وجيه - محمود شاكر.

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