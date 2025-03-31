غرف ملابس منتخب مصر للناشئين قبل مواجهة جنوب إفريقيا (صور)

منتخب الناشئين، رصدت عدسة مصوري بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، غرفة خلع الملابس للفراعنة الصغار في ملعب العربي زوالي بالدار البيضاء، قبل ساعة من مباراته أمام نظيره جنوب إفريقيا، في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثانية من بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، التي تقام في ضيافة المغرب في الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل المقبلين

أعلن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، تشكيلة فريقه لمواجهة منتخب جنوب إفريقيا، بعد قليل، في الجولة الأولى من بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، المقام حاليا في المغرب

تشكيل منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا

ويدخل منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:

يسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، لتحقيق الفوز على منتخب البافانا بافانا، في الجولة الافتتاحية، ولاقتناص النقاط الثلاث، حتى يضمن المنافسة بقوة على بطاقة التأهل للدور ربع النهائي، خاصة أنه سيواجه منافسين قويين في الجولتين الثانية والثالثة بدور المجموعات أمام بوركينافاسو والكاميرون.

منتخب مصر يختتم تحضيراته لمواجهة جنوب إفريقيا

اختتم منتخب الناشئين تحت 17 عامًا، استعداداته لمواجهة منتخب جنوب إفريقيا اليوم الإثنين، في مستهل مشوار الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

الكأس يجتمع مع لاعبي منتخب الناشئين

واجتمع الجهاز الفني بقيادة أحمد الكاس ومعاونيه محمد إبراهيم ورامي عادل وأحمد فوزي، مع اللاعبين قبل بدء المران من أجل حثهم على أهمية مباراة الغد وضرورة اقتناص النقاط كاملة.

بدأ مران المنتخب الوطني بتدريبات بدنية خفيفة تحت إشراف الدكتور قاسم قدري مخطط الأحمال، وبعدها تدريبات بالكرة.

واشتملت التدريبات على بعض الجمل الفنية والتكتيكية من خلال تقسيمه في نهاية المران.

منتخب الناشئين، فيتو

مجموعة مصر في أمم إفريقيا للناشئين

وأوقعت قرعة بطولة أمم إفريقيا للناشئين منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية، رفقة منتخبات جنوب افريقيا وبوركينافاسو والكاميرون.

ويستهل منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة مبارياته في بطولة أمم إفريقيا بمواجهة منتخب جنوب إفريقيا في الجولة الأولى.

26 لاعبًا في قائمة منتخب الناشئين بأمم إفريقيا

واختار أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب الناشئين تحت 17 عامًا، قائمة اللاعبين النهائية التي تشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها المغرب وضمت القائمة 26 لاعبًا هم:

عمر عبد العزيز - عمرو عادل- ياسين حاتم -عمر محمد كمال - نور أشرف - حمزة الدجوي - محمد شريف - أدهم فريد - آدم محمد - مهند الشامي - أحمد إيهاب - محمد شحاتة -حمزة عبد الكريم - بلال عطية - عبد الرحمن أبو اليزيد - معاذ فوزي - عمر عبد العزيز - عبد العزيز الزغبي - فارس فخري - إبراهيم السيد -أنس رشدي - يوسف تامر - زياد أيوب - باسل مدحت - يوسف وجيه - محمود شاكر.

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