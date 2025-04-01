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رياضة

أبرزها الأهلي والهلال السوداني، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في دوري أبطال إفريقيا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس ملك إسبانيا وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس فرنسا.

 

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

صن داونز ضد الترجي 3 مساء - بي إن سبورتس 6

الأهلي ضد الهلال السوداني 9 مساء - بي إن سبورتس 6 

بيراميدز ضد الجيش الملكي 9 مساء - بي إن سبورتس 5 

مولودية الجزائر ضد أورلاندو بيراتس 9 مساء - بي إن سبورتس 8 

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة

أرسنال ضد فولهام 8:45 مساء - بي إن سبورتس 2 

وولفرهامبتون ضد وست هام يونايتد 8:45 مساء - بي إن سبورتس 3

نوتنجهام ضد مانشستر يونايتد 9 مساء - بي إن سبورتس 1 

 

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

 

ريال مدريد ضد  سوسيداد 9:30 مساء - SSC SPORT 

مواعيد مباريات كأس فرنسا والقنوات الناقلة

ليتورال ضد باريس سان جيرمان 9:10 مساء - بي إن سبورتس 4 

 

مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

إمبولي ضد  بولونيا  09:00 مساءً 


مواعيد مباريات كأس ألمانيا والقنوات الناقلة

أرمينيا بيليفيلد ضد  باير ليفركوزن 08:45
 

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة

اتحاد جدة مع الشباب 8 مساء - SSC SPORT

 

مواعيد مباريات كاس الأمم الإفريقية تحت 17 عاما والقنوات الناقلة

السنغال ضد جامبيا 16:00 مساءً بي إن سبورت إتش دي 9

الصومال ضد تونس 19:00 مساءً بي إن سبورت إتش دي 9

مالي ضد أنجولا 19:00 مساءً 

كوت ديفوار ضد جمهورية إفريقيا الوسطي 22:00 مساءً 

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دوري أبطال أفريقيا الأهلي الهلال السودانى كأس ملك إسبانيا ريال مدريد مواعيد مباريات اليوم

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