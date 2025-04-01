أبرزها الأهلي والهلال السوداني، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في دوري أبطال إفريقيا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس ملك إسبانيا وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس فرنسا.

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

صن داونز ضد الترجي 3 مساء - بي إن سبورتس 6

الأهلي ضد الهلال السوداني 9 مساء - بي إن سبورتس 6

بيراميدز ضد الجيش الملكي 9 مساء - بي إن سبورتس 5

مولودية الجزائر ضد أورلاندو بيراتس 9 مساء - بي إن سبورتس 8

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة

أرسنال ضد فولهام 8:45 مساء - بي إن سبورتس 2

وولفرهامبتون ضد وست هام يونايتد 8:45 مساء - بي إن سبورتس 3

نوتنجهام ضد مانشستر يونايتد 9 مساء - بي إن سبورتس 1

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

ريال مدريد ضد سوسيداد 9:30 مساء - SSC SPORT

مواعيد مباريات كأس فرنسا والقنوات الناقلة

ليتورال ضد باريس سان جيرمان 9:10 مساء - بي إن سبورتس 4

مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

إمبولي ضد بولونيا 09:00 مساءً



مواعيد مباريات كأس ألمانيا والقنوات الناقلة

أرمينيا بيليفيلد ضد باير ليفركوزن 08:45



مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة

اتحاد جدة مع الشباب 8 مساء - SSC SPORT

مواعيد مباريات كاس الأمم الإفريقية تحت 17 عاما والقنوات الناقلة

السنغال ضد جامبيا 16:00 مساءً بي إن سبورت إتش دي 9

الصومال ضد تونس 19:00 مساءً بي إن سبورت إتش دي 9

مالي ضد أنجولا 19:00 مساءً

كوت ديفوار ضد جمهورية إفريقيا الوسطي 22:00 مساءً

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.