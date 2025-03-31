التنورة وأبو طويلة، شاهد أبرز مظاهر الاحتفال بعيد الفطر في شارع المعز

اتجه العديد من الأسر والشباب إلى مقاهي شارع المعز، للاحتفال بعيد الفطر المبارك في يومه الأول، حيث الطابع الخاص في الاحتفال بالعيد، حيث تزينت الشارع بـ تمثال صلاح الدين والشهيد أبو العربي، وقامت بعض الفرق الخاصة بتقديم استعراضات للمواطنين ومنها التنورة وأبو طويلة.

احتفالات عيد الفطر في شارع المعز

ورصدت عدسة فيتو احتفالات عيد الفطر المبارك بشارع المعز، حيث توافد عدد كبير من المواطنين مساء اليوم الإثنين 31 مارس وهو أول أيام عيد الفطر المبارك، للاحتفال والتنزه والتقاط الصور التذكارية،.

احتفالات عيد الفطر في شارع المعز

وكثفت أجهزة وزارة الداخلية، صباح اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك من انتشارها بكافة المحاور والميادين والمنشأت لتأمين الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.

احتفالات عيد الفطر في شارع المعز

وتستخدم أجهزة الأمن التقنيات الحديثة لمتابعة الحالة الأمنية والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفالات.

انتشار أمنى مكثف بكافة المحاور والميادين والمنشأت لتأمين الاحتفالات بعيد الفطر المبارك

وشملت الخطط الأمنية تعيين الارتكازات والنقاط الأمنية وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.. فضلًا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين.

كما تم الاستعانة بعناصر شرطية من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتمشيط مُحيط المنشآت، بالإضافة إلى التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية والتأكيد على أهمية مراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية.

احتفالات عيد الفطر في شارع المعز

وشددت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات، وأهابت بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان بما يحقق أمن المواطنين.

احتفالات عيد الفطر في شارع المعز

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