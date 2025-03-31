أخبار مصر اليوم: محافظ القاهرة يشارك المواطنين احتفالات عيد الفطر بالحديقة الدولية.. ازدحام شديد بمحطات الوقود.. فلسطين تسيطر على صلاة العيد بمساجد القاهرة والجيزة

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

شارك الرئيس السيسي في صلاة عيد الفطر في مسجد المشير طنطاوي مع كبار المسئولين في الدولة، وبعد الصلاة، حضر احتفالات عيد الفطر في مركز المنارة الدولي، والتي تضمنت عرض فيلم وعروض موسيقية وتكريم أسر الشهداء والجرحى.



كما تلقى الرئيس السيسي مكالمة هاتفية من الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، حيث تبادلا التحيات بمناسبة عيد الفطر وتناقشا في القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في غزة.



شهدت محطات الوقود في القاهرة الكبرى ومعظم المحافظات، خاصة في المناطق الساحلية، ازدحامًا شديدًا في أول أيام عيد الفطر، وذلك قبل اجتماع لجنة التسعير التلقائي لمنتجات البترول.

وأوصت الهيئة العامة للبترول بزيادة أسعار منتجات البترول في محطات الوقود خلال عيد الفطر بسبب سفر الملايين من المواطنين.

وتم إنشاء غرفة تحكم لمراقبة إمدادات الوقود إلى المحطات، وأوصت وزارة البترول بزيادة إمدادات الوقود في السوق المحلية بسبب زيادة الاستهلاك خلال العطلات.



كما وجه وزير البترول بزيادة إمدادات الوقود بنسبة 5٪، مما أدى إلى زيادة الإمداد اليومي إلى 49 مليون لتر من السولار، و950 ألف أسطوانة بوتاجاز، و30 مليون لتر من البنزين.



شارك الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، في احتفالات عيد الفطر مع المواطنين في الحديقة الدولية في مدينة نصر، حيث وزع الزهور والحلوى والألعاب على الأطفال وسط حضور كبير من المواطنين.



و رفعت المحافظة مستوى الاستعداد في جميع الأحياء والإدارات الخدمية، إلغاء الإجازات خلال فترة إجازة عيد الفطر.



و أكد محافظ القاهرة على أهمية ضمان سلامة الألعاب الترفيهية، والحفاظ على المساحات الخضراء، والإضاءة، والطرق، والحمامات، وتوفير الأمن الكافي في المتنزهات خلال أيام العيد.



كما وجه بتوزيع أكياس بلاستيكية على المواطنين لمنع التلوث في المتنزهات.



شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي الأطفال في احتفالات عيد الفطر بالتقاط الصور التذكارية معهم وأطفال الشهداء في منطقة اللعب في الهواء الطلق في مركز المنارة، كما وزع عليهم هدايا.



و أقيمت احتفالات عيد الفطر في مركز المنارة الدولي، بحضور أسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة، وعدد من المصابين من القوات المسلحة والشرطة.



وبدأ الاحتفال بعرض فيلم وثائقي بعنوان "ذكريات العيد"، تلاه عرض أغاني العيد من قبل كورال أوبرا الأطفال المصري، وتضمن الاحتفال أيضًا عروضًا فنية متنوعة من قبل عدد من الفنانين.

و خلال الاحتفال، كرم الرئيس عددًا من أسر الشهداء والجرحى من القوات المسلحة والشرطة.



شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في صلاة عيد الفطر في مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.

و بعد الصلاة، حضر احتفالات عيد الفطر التي أقيمت في مركز المنارة الدولي، والتي حضرها أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، وعدد من المصابين من القوات المسلحة والشرطة.

وتضمن الاحتفال عرض فيلم وثائقي بعنوان "ذكريات العيد"، وعروض كورال أوبرا الأطفال المصري، ومقاطع فنية متنوعة.

وخلال الاحتفال، كرم الرئيس عددًا من أسر الشهداء والجرحى من القوات المسلحة والشرطة، كما التقط صورًا تذكارية مع الأطفال وأطفال الشهداء في منطقة اللعب في الهواء الطلق، متبادلًا معهم الفرحة بعيد الفطر.



شهدت صلاة عيد الفطر المبارك 2025، بمساجد القاهرة والجيزة، تعبير المصلين عن دعمهم لأهالي فلسطين في ظل مواجهتهم للاحتلال الإسرائيلي.



ورصدت عدسة “فيتو” تحول ساحات الصلاة في مساجد الصديق والأزهر الشريف ومصطفى محمود، لمظاهر دعم للقضية من خلال الهتاف ورفع لافتات، فيما حرص آخرون على أرتداء علم وشال فلسطين ضمن ملابس العيد.



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