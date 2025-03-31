الإثنين 31 مارس 2025
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أخبار مصر

زحام على محطات الوقود في أول أيام عيد الفطر

زحام على محطات الوقود،
زحام على محطات الوقود، فيتو

شهدت محطات بيع الوقود صباح اليوم زحاما شديدا لتعبئة المركبات بالبنزين في أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك في القاهرة الكبرى ومعظم المحافظات وخاصة في محطات الوقود في الطرق الساحلية وذلك قبل أيام من انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية والتي من المحتمل انعقادها نهاية الأسبوع القادم.


وقال مصدر بالهيئة العامة للبترول لفيتو إن الهيئة أوصت بزيادة المواد البترولية في محطات الوقود في أيام عيد الفطر المبارك بسبب سفر ملايين المواطنين إلى المحافظات الساحلية ومحافظات الصعيد. 

غرفة عمليات لمتابعة تموين المحطات بالوقود اللازم 

وأضاف أن هناك غرفة عمليات تتابع عمليات تموين محطات الوقود في جميع المحافظات لتجنب حصول نقص في هذه المحطات وخاصة في محطات الوقود الموجودة على الطرق الصحراوية.


وفي ذات السياق، أشار المصدر إلى أن وزارة البترول أوصت بزيادة ضخ معدلات الوقود في السوق المحلية تحسبا  لحدوث أي عجز محتمل نظرا لزيادة في الاستهلاك خلال الأعياد. 


كما أكد أن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أعطى تعليمات للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول المهندس صلاح عبد الكريم بزيادة معدلات ضخ الوقود بنسبة 5 في المائة عن معدلات الضخ المعتاد. 

وأضاف أننا قمنا بضخ 49 مليون لتر سولار يوميا و950 ألف أسطوانة بوتاجاز بالإضافة إلى 30 مليون لتر من أنواع البنزين. 

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