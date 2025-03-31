صحة البحيرة تنظم عيادة متنقلة مجهزة للطوارئ بدمنهور (صور)

قام فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة بقيادة الدكتورة بسمة عبد الستار -منسق القوافل العلاجية بالمحافظة بتنظيم وتقديم عيادة متنقلة مزودة بكافة الأدوية ومستلزمات الطوارئ لتأمين سلامة وصحة السادة المواطنين أثناء الاحتفال بعيد الفطر المبارك مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية.

عيادات متنقلة بمحافظة البحيرة، فيتو

عيادات متنقلة بمحافظة البحيرة، فيتو





و تم تمركز العيادة أمام دوران الاستاد بدمنهور منذ اليوم وحتى يوم الأربعاء، والعمل من الساعة ١ ظهرا وحتى ٧ م، لتؤدى أعمالها الطبية والعلاجية للجميع، حيث يتواجد بها طبيب أخصائي وتمريض مدرب على أعمال الطوارئ، وتم تزويدها بكافة الأدوية ومستلزمات الطوارئ، وتم تقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان.

عيادات متنقلة بمحافظة البحيرة، فيتو





كذلك تم توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية وأسطوانات الأكسجين وكل ما يتعلق بالأمور الطارئة بالعيادات، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة وبتعليمات وتوجيهات الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة.

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