الإثنين 31 مارس 2025
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أخبار مصر

الصحة تعلن تشغيل أحدث وحدة لجراحات القلب المفتوح في المنيا

الفريق الطبي
الفريق الطبي
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أعلن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن تشغيل وحدة جراحة القلب المفتوح، في مستشفى العدوة المركزي بمحافظة المنيا، لتكون أول وحدة بالمستشفيات التابعة لقطاع الطب العلاجي بمحافظة المنيا وشمال الصعيد.
 
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، خلال زيارته التفقدية للمنشأت الصحية بالمحافظة، أول أمس السبت، والتي بدأها بزيارة مستشفى العدوة المركزي، حيث اطمأن على تشغيل المبنى الجديد الملحق بالمستشفى والمجهز بأحدث الأجهزة الطبية.
   
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، أن تشغيل وحدة جراحة القلب المفتوح بمستشفى العدوة المركزي سيعمل على تخفيف أعباء ومشقة انتقال المرضى من المنيا وشمال الصعيد، بحثا عن هذه الخدمات الطبية المتخصصة، إلى جانب تخفيف الضغط على مستشفيات محافظة القاهرة.

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وأكد أن مستشفى العدوة المركزي، بعد تجديده أصبح نموذجا في التميز تحتذي به المستشفيات الحكومية، منوها بأن وحدة جراحة القلب المفتوح، يعمل بها نخبة من كبار الأساتذة والاستشاريين والفنيين، على رأسهم الدكتور هيثم محمد عبدالباقي استشاري جراحة القلب والصدر، والدكتور مصطفى محمد السيد استشاري جراحة القلب والصدر، والدكتور هشام حسن مهدي استشاري جراحة القلب والصدر، والدكتور أيمن طلعت السيد استشاري التخدير، والدكتور محمد أحمد زيدان أخصائي جراحة القلب والصدر، والدكتورة رضوى مجدي أبو زيد أخصائي جراحة القلب والصدر، وفني التمريض بيشوي عازر لبيب.

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