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رياضة

اتحاد الكرة ينعي أرملة الجوهري

الاتحاد المصري لكرة
الاتحاد المصري لكرة القدم، فيتو

 نعى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملون بالاتحاد السيدة الفاضلة حرم الراحل الكابتن محمود الجوهري المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، ووالدة أحمد الجوهرى مدير مشروع المواهب بالاتحاد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

 

أعلن أحمد الجوهري نجل أسطورة الكرة المصرية الجنرال الراحل محمود الجوهري وفاة والدته اليوم الإثنين.

 

وفاة زوجة محمود الجوهري

وكتب أحمد الجوهري عبر صفحته علي فيس بوك: "أمي حبيبتي عند ربنا في الجنة إن شاء الله
السيدة/ سامية أحمد أنور سلام، حرم الكابتن محمود الجوهري".

موعد صلاة الجنازة علي زوجة الجوهري

وواصل: "صلاة الجنازة يوم الاثنين الموافق ٣١ من مارس عقب صلاة العصر بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس والدفن بمقابر العائلة بمقابر الإمام الشافعي".

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