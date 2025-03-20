الخميس 20 مارس 2025
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رياضة

حسام حسن: أحلم بتكرار إنجاز الجوهري

حسام حسن, فيتو
حسام حسن, فيتو

يستهدف حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري الفوز بلقب أمم أفريقيا حتى يكون ثاني مصري يحصد اللقب لاعبًا ومدربًا بعد محمود الجوهري، الذي يعتبره والده الروحي. 

وقال حسام حسن في تصريحات لوكالة رويترز: "لدينا مجموعة من اللاعبين الكبار، ولابد من المزج بين الخبرة والشباب وهو ما نجحنا فيه خلال الفترة الماضية عندما أتيحت لنا الفرصة بعد حسم التأهل لبطولة أفريقيا".

وتابع: "أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا دفعنا بوجوه شابة وظهروا بأداء جيد وأقول دائما إن باب المنتخب مفتوح لجميع اللاعبين المجتهدين والمميزين".

وأكمل: "الجوهري كان مدربًا وأبًا يجيد التعامل مع الجميع، وله أفضال كثيرة عليّ في مسيرتي وعلى العديد من أبناء جيلي، وشرف لي السير على خطاه في تحقيق البطولات،  أدرك جيدًا صعوبة المهمة لأن الكرة الأفريقية تطورت للأفضل والمستويات أصبحت متقاربة".

واستشهد العميد بما حدث في كأس الأمم السابقة قائلًا: "نشاهد منتخبات صغيرة تتطور، النتائج والمفاجآت التي شهدتها البطولة السابقة دليل على ذلك، إذ غادرت منتخبات كبرى من دور المجموعات مثل الجزائر".

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بطولة أفريقيا راس الاخضر محمود الجوهري منتخب المصري

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