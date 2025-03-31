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ثقافة وفنون

على الشامل: اتخضيت من أحمد عبد العزيز في “فهد البطل”

على الشامل وأحمد
على الشامل وأحمد عبد العزيز، فيتو

قال الفنان علي الشامل: إن شخصية عبود في مسلسل "فهد البطل" من أحب الشخصيات بالنسبة له، مؤكدًا أن العمل مع الفنان أحمد العوضي له متعة خاصة، وقد شارك معه من قبل في "حق عرب"، بينما في "فهد البطل" هناك سيمفونية عازفة بين العوضي والفنان الكبير أحمد عبد العزيز.

 

سيمفونية أحمد عبد العزيز والعوضي 

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: إن الصراعات بين أحمد عبد العزيز والعوضي في الأحداث أحد أهم أسباب نجاح العمل، وتتويج للكتابة المميزة من قبل المخرج محمود حمدان بلمسات إخراجية متقنة.

 

أحمد العوضي تميمة الحظ في فهد البطل 

وأعرب عن سعادته بالتعاون مجددًا مع أحمد العوضي الذي يعتبره تميمة حظ له، بينما علق على العمل مع الفنان أحمد عبد العزيز وعودته بقوة للدراما قائلًا: "أنا اتخضيت منه ما شاء الله، فعلا فنان متكامل ونفتقد موهبته كثيرًا، وهو من أهم عوامل نجاح مسلسل فهد البطل.

 

دعم أحمد العوضي ودراما فهد البطل

وأكد أنه يدين بالفضل لكل من المخرج محمود حمدان، ودعم الفنان أحمد العوضي في مشاركته بمسلسل "فهد البطل"، الذي حقق شعبية كبرى بالشارع المصري، ودراما محترمة مُقدمة تحترم عقل المشاهد، وهناك دراما بالأحداث والإثارة، موضحًا أنه محظوظ في هذا الموسم الرمضاني لمشاركته أيضا في مسلسل "منتهي الصلاحية"، إذ كان تاجر سيارات وصديق مقرب لخالد سرحان، ويقدم دورًا مختلف كليًا، ومن دواعي سروره إنه يشارك في عمل مهم مثل هذا العمل والذي يُناقش قضية من أهم القضايا التي تواجه مجتمعنا بالوقت الحالي وهي "المراهنات الإلكترونية".
 

ردود الفعل على دور عبود

وأشار علي الشامل، الذي يقوم بدور "عبود" اليد اليمنى لـ"غلاب" الفنان أحمد عبد العزيز"، في مسلسل “فهد البطل”، إنه سعيد بردود الأفعال حول دور"عبود" في فهد البطل وتفاعل الجمهور مع لغز قتله على يد زوجة العمدة "عجيبة"، ومقتل وفاء زوجته الأخرى.

 

مسلسل ظروف غامضة

وأوضح “الشامل”، أنه يُشارك في مسلسل "ظروف غامضة" مع أمير كرارة، في عمل "أوف سيزون"، من عشر حلقات بدور مميز للغاية، وسعيد بالتعاون مرة أخرى مع "باشا مصر"، وكانت آخر أعماله معه فيلم "البعبع"، 

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