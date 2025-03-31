مواعيد حفلات فيلم "سيكو سيكو" بقصر السينما

كشف مشروع سينما الشعب عن مواعيد حفلات فيلم “سيكو سيكو” والمشارك ضمن موسم عيد الفطر المبارك 2025، وذلك بقصر السينما بجاردن سيتي.

مواعيد حفلات فيلم سيكو سيكو

وجاءت مواعيد حفلات الفيلم بقصر السينما كالتالي: “10صباحا، 12.30 ظهرا، 3 عصرا، 5.30 مساء، 8 مساء، 10.30 مساء، 1 بعد منتصف الليل".

وتأتي جميع حفلات الفيلم بسعر موحد للتذكرة وهو 40 جنيها.

قصة فيلم سيكو سيكو

وتدور أحداث فيلم سيكو سيكو في إطار كوميدي اجتماعي، عن شابين الأول يعمل في شركة شحن، والثاني لاعب ألعاب فيديو، ومن ثم يتم توريطهم في مشكلات مليئة بالمفاجآت ويحاول الشابان النجاة بأقل الخسائر الممكنة.

أبطال فيلم سيكو سيكو

فيلم "سيكو siko" بطولة عصام عمر وطه دسوقي، باسم سمرة، خالد الصاوي، علي صبحي، تارا عماد، ديانا هشام، ومن تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس.

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