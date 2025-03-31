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حوادث

المعاينة تكشف خسائر حريق مطعم وكافيه شهير في المقطم

حريق، فيتو
حريق، فيتو

 كشفت المعاينة الأولية لحريق نشب داخل مطعم وكافيه شهير في منطقة المقطم، اليوم الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك، أن النيران التهمت بعض محتويات المطعم والكافيه. 

وأضافت المعاينة أن الحريق أسفر عن إصابة شخص بحاله اختناق تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ورجحت المعاينة الأولية أن وراء نشوب الحريق داخل مطعم وكافيه شهير بالمقطم ماس كهربائي ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

حريق مطعم وكافيه شهير في  المقطم
 وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في معطم وكافيه شهير في منطقة المقطم، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق مدعومة بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ.

حريق مطعم وكافيه شهير في المقطم

 وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات لبيان ملابسات وظروف الواقعة. 

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