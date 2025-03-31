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رياضة

أرسنال يبحث عن فوز غائب أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

أرسنال
أرسنال

يتمسك أرسنال بآماله في التتويج بالمنافسة علي لقب الدوري الانجليزي الذي لم يحرزه منذ موسم 2003-2004،  رغم اتساع الفارق مع ليفربول المتصدر.

أرسنال وفولهام

ويستضيف أرسنال نظيره فولهام في افتتاح لقاءات المرحلة الـ 30 غدا الثلاثاء في مواجهة لندنية خالصة على ملعب الإمارات.

 

واستعاد آرسنال، نغمة الانتصارات، عقب فوزه الثمين 1-0 على تشيلسي في مباراته الأخيرة بالمسابقة، ليحتفظ ببعض حظوظه في المنافسة على الصدارة وذلك عقب خسارته أمام وست هام وتعادله مع نوتنجهام ومانشستر يونايتد قبل لقاء تشيلسي.

 

ولن تكون مباراة  فولهام بالسهلة على آرسنال، الذي عجز عن تحقيق الفوز على فولهام في لقاءاتهما الثلاثة الأخيرة بالبطولة، حيث يعود آخر فوز حققه الجانرز على منافسه، إلى مارس 2023.

أما فولهام، الذي يحتل المركز الثامن برصيد 45 نقطة، فيطمح للخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء، أملا في الاقتراب خطوة من المراكز الأربعة الأولى بترتيب المسابقة، المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، لا سيما وأنه يبتعد بفارق 4 نقاط فقط خلف تشيلسي رابع الترتيب.

 

وتعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز للدوران مرة أخري غدا الثلاثاء بعد انتهاء فترة التوقف الدولي خلال مارس الجاري.

 

مواعيد الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي 

الثلاثاء 1 أبريل 2025

آرسنال ضد فولهام - 8:45 مساءً -  استاد الإمارات
وولفرهامبتون ضد وست هام -  8:45 مساءً  -  ملعب مولينيو
نوتينجهام فورست ضد مانشستر يونايتد - 9 مساءً -  ملعب سيتي جراوند

 الأربعاء 2 أبريل 2025
مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي - 8:45 مساءً  - ملعب الاتحاد
نيوكاسل يونايتد ضد برينتفورد - 8:45 مساءً  - ملعب سانت جيمس بارك
ساوثهامتون ضد كريستال بالاس - 8:45 مساءً  -  ملعب سينت ماري
بورنموث ضد إبسويتش تاون - 8:45 مساءً  -  ملعب فيتاليتي
برايتون ضد أستون فيلا - 8:45 مساءً  - ملعب فالمر
ليفربول ضد إيفرتون - 9 مساءً -  آنفيلد

 

3 أبريل 2025
تشيلسي ضد توتنهام  - 9 مساءً -  ستامفورد بريدج

 

 

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