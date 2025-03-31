الإثنين 31 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تطور جديد في مفاوضات تجديد ساكا مع أرسنال

ساكا
ساكا

كشفت تقارير أن نادي أرسنال الإنجليزي، استقر على مسار مفاوضاته مع نجم الفريق، بوكايو ساكا، بشأن التوقيع على تعاقد جديد.


وأشار فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا، إلى أن ساكا ووكلاء أعماله، بصدد البدء في محادثات جديدة مع مسئولي أرسنال، بشأن توقيع عقد طويل الأمد.

وأوضح رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل إكس "هذه المفاوضات ستبدأ مع العودة الوشيكة لساكا للمشاركة في المباريات".

وأكد أيضا أن إدارة أرسنال لا تتحرك باستعجال أو تسرع في هذا الملف، لأن تعاقد ساكا ينتهي مع الفريق في صيف 2027.

ونوه فابريزيو رومانو إلى أن ملف التجديد لساكا، سيقوده أندريا بيرتا المدير الرياضي الجديد للنادي اللندني.

وابتعد بوكايو ساكا عن الملاعب منذ إصابته العضلية في ديسمبر الماضي، والتي استلزمت إجراء عملية جراحية.

وأشار ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال، إلى أن اللاعب بإمكانه العودة مجددا بعد انتهاء فترة التوقف الدولي لشهر مارس الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نادي أرسنال أرسنال الإنجليزى ساكا بوكايو ساكا أرسنال

مواد متعلقة

أرسنال يبحث عن فوز غائب أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

بعد سيناريو إعجازي، آرسنال يُقصي ريال مدريد ويصل إلى نصف نهائي دوري الأبطال للسيدات

الأكثر قراءة

شعبة الخضراوات: أسعار الثوم ستنخفض لـ 7 جنيهات في هذا الموعد

وفاة الفنانة إيناس النجار بعد صراع مع المرض

وزير المالية يعلن موعد زيادة أجور العاملين بالدولة

ترتيب الدوري المصري بعد قرار رابطة الأندية تعديل عقوبات مباراة القمة 130

350 جنيها لهذا النوع، تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين

وفاة زوجة الراحل محمود الجوهري، وهذا موعد صلاة الجنازة

إتمام العبادة والطاعة في رمضان.. تعرف على أهمية عيد الفطر المبارك وعدد أيامه؟

منها الصلاة خارج المسجد، تعرف على سنن وآداب عيد الفطر المبارك

منوعات

المزيد

إقبال كثيف من العائلات على الحديقة الدولية في أول أيام عيد الفطر (صور)

إقبال متوسط على منطقة وسط القاهرة في أول أيام عيد الفطر (صور)

خبير أورام: السجائر الإلكترونية والتقليدية تحتوي على نفس المواد المسرطنة

إقبال كثيف على حديقة الأزهر من مختلف الجنسيات احتفالا بالعيد

المزيد

خدمات

المزيد

350 جنيها لهذا النوع، تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين

تعرف على سعر السكر في أول أيام عيد الفطر

هيقلب تاني، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر تضرب طقس أول أيام عيد الفطر

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم في الأسواق يسجل 140 ألف جنيه للطن

المزيد

انفوجراف

أهم 5 رسائل من وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي للأحزاب السياسية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

إتمام العبادة والطاعة في رمضان.. تعرف على أهمية عيد الفطر المبارك وعدد أيامه؟

منها الصلاة خارج المسجد، تعرف على سنن وآداب عيد الفطر المبارك

سبب تسمية عيد الفطر المبارك بهذا الاسم وفضائله

المزيد
الجريدة الرسمية