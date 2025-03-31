تطور جديد في مفاوضات تجديد ساكا مع أرسنال

كشفت تقارير أن نادي أرسنال الإنجليزي، استقر على مسار مفاوضاته مع نجم الفريق، بوكايو ساكا، بشأن التوقيع على تعاقد جديد.



وأشار فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا، إلى أن ساكا ووكلاء أعماله، بصدد البدء في محادثات جديدة مع مسئولي أرسنال، بشأن توقيع عقد طويل الأمد.

وأوضح رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل إكس "هذه المفاوضات ستبدأ مع العودة الوشيكة لساكا للمشاركة في المباريات".

وأكد أيضا أن إدارة أرسنال لا تتحرك باستعجال أو تسرع في هذا الملف، لأن تعاقد ساكا ينتهي مع الفريق في صيف 2027.

ونوه فابريزيو رومانو إلى أن ملف التجديد لساكا، سيقوده أندريا بيرتا المدير الرياضي الجديد للنادي اللندني.

وابتعد بوكايو ساكا عن الملاعب منذ إصابته العضلية في ديسمبر الماضي، والتي استلزمت إجراء عملية جراحية.

وأشار ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال، إلى أن اللاعب بإمكانه العودة مجددا بعد انتهاء فترة التوقف الدولي لشهر مارس الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.