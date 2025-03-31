رد فعل غاضب من ميسي ضد مدافع بالدوري الأمريكي (فيديو)

انتشر مقطع مصور للأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، في مباراته الأخيرة ضد فيلادلفيا يونيون في صراعه مع المدافع الجنوب أفريقي، أولويثو ماكانيا، الإنترنت، حيث أصبح حديث الجميع بعد معركتهما الشرسة في اللقاء.

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Our very own Olwethu Makhanya battling it out with Messi as Philadelphia Union hosted Inter Miami this weekend 🔥



Our boy standing his ground#PSsport #MzansiFootballersAbroad pic.twitter.com/dcsISX1No5 March 30, 2025

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا التقطه الجمهور من المدرجات، للاعب ماكانيا وهو يحاول إيقاف ميسي بشتى الطرق ويمنعه من اللعب بأريحية، ولكن كان رد فعل ميسي غريبا للغاية حيث انفعل عليه وقام بإبعاده بالكوع أكثر من مرة، وبعدما وصلت إليه الكرة تدخل عليه لاعب فيلادلفيا بقوة وأسقطه أرضا ليحتسب الحكم ركلة حرة لصالح ميسي، وما كان من اللاعب الجنوب أفريقي إلا أن انفعل بشدة، خاصة أن كل ما حدث كان أمام أعين حكم الراية الذي لم يحرك ساكنا.

ميسي يعود للمشاركة مع إنتر ميامي

وعاد ميسي للمشاركة مع إنتر ميامي بعد فترة غياب بسبب الإصابة ليترك بصمة قوية، في المباراة التي أقيمت، فجر الأحد.



ودخل ميسي بديلا في الدقيقة 55 من عمر مباراة فريق إنتر ميامي مع فيلادلفيا يونيون في إطار الجولة السادسة من الدوري الأمريكي.



ونجح النجم الأرجنتيني في تسجيل هدف ميامي الثاني بعد دقيقتين فقط من دخوله بعد مجهود فردي بداية من مراوغة أحد مدافعي فيلادلفيا ثم توجيه الكرة أرضية داخل الشباك.

وجاءت مشاركة ميسي مع ميامي بعد غيابه عن الظهور في فترة توقف مارس الدولية مع منتخب الأرجنتين في مواجهتي أوروغواي والبرازيل بسبب الإصابة.



وحصل ميسي على تقييم 7.8 من شبكة سوفا سكور، حيث شارك لمدة 35 دقيقة، سجل فيها هدفا وسدد الكرة مرتين على المرمى، وقدم مراوغتين بشكل صحيح، ولمس الكرة 27 مرة، ودقة تمريراته هي 75%، وفاز في 5 تدخلات أرضية من أصل 6.

الانتصار رفع رصيد إنتر ميامي إلى 13 نقطة، ليتصدر ترتيب المجموعة الشرقية، متفوقا على فيلادلفيا بفارق نقطة وحيدة فقط، بعد مرور 6 جولات، حيث يتبقى لرفاق ميسي مباراة واحدة.

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