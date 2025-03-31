كولر: مواجهة الهلال صعبة لكن لدينا حماس كبير لحسم المباراة

قال مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأهلي سوف يبذل أقصى ما لديه خلال مباراة الهلال السوداني التي تجمع الفريقين غدا في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: نعلم جيدا أنها سوف تكون مباراة صعبة والمنافس يلعب بشكل جيد خصوصا خارج أرضه، وسوف نلعب من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وأضاف: استعددنا بشكل جيد ومنحنا اللاعبين راحة مناسبة ومع عودة الدوليين وخوض مباراة ودية قمنا بتجديد الشغف لدى الجميع ولدينا حماس كبير قبل المباراة.

وأشار إلى أنه لا مجال للمقارنة بين مباراة الغد والمباراة الأخيرة بين الفريقين في البطولة، وأن هناك أكثر من لاعب قد رحل عن المنافس وكذلك الجهاز الفني وهو ما يجعل المباراة القادمة مختلفة تمامًا.

وشدد كولر على أن كل اللاعبين في الفريق لديهم نفس الأهمية ومسئولون عن العمل من أجل الفوز ولا يمكن تحديد لاعب بعينه، وأن هناك أكثر من لاعب يمكنه الظهور بشكل مميز والمساهمة في تحقيق الفوز.

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