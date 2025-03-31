الإثنين 31 مارس 2025
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ثقافة وفنون

"HBO" تجري تجارب أداء لاختيار ممثلين لدور التوأم ويزلي في مسلسل Harry Potter

Harry Potter، فيتو
Harry Potter، فيتو

 Harry Potter، اعلنت شبكة قنوات HBO، أنها تجري حاليًا، تجارب أداء لاختيار الممثلين، اللذين سيجسدان دور التوأم ويزلي، فريد وجورج.

وأوضحت HBO، أنها تبحث عن والدين توأم من لندن، أعمارهم بين 12-14سنة، ويشترط أن يكونا من مواليد المملكة المتحدة البريطانية، وان يكونا ايضًا من أصحاب البشرة البيضاء".

في سياق متصل، وبعد أسابيع من الأخبار والشائعات، أكد الممثل جون ليثجو بشكل رسمي، أنه سيؤدي دور الساحر الشهير 'آلبس دمبلدور'، خلال أحداث مسلسل مسلسل Harry Potter، القادم من إنتاج شبكة 'HBO'.

32 ألف طفل يشاركون في اختبارات الأداء لأدوار مسلسل Harry Potter

 فيما كشفت الكاتبة "فرانشيسكا جاردينر"، في تصريحات صحفية جديدة، أن 32,000 طفل شاركوا في اختبارات الأداء لأدوار مسلسل Harry Potter وأنه تم بالفعل أختيار ٣ أطفال من هذا الرقم الضخم، للعب الأدوار الرئيسية لمسلسل Harry Potter، وهم هاري بوتر، ررون ويزلي، وهيرميون جرينجر.

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 وُوصفت الكاتبة مسلسل Harry Potter، خلال تصريحاتها، بأنه مسلسل إنتاج بريطاني أصيل يعكس أجواء تسعينيات القرن الماضي.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير مسلسل Harry Potter في صيف 2025.

HBO تفاوض بابا إيسيدو للانضمام لطاقم عمل مسلسل Harry Potter

وذكرت تقارير صحفية، أن شبكة HBO، دخلت في مفاوضات جادة، مع ممثل بابا إيسيدو، لضمه لطاقم عمل مسلسلها Harry Potter.

وأوضحت التقارير الصحفية، أن بابا إيسيدو، سيجسد شخصية 'بروفيسور سنايب'، في حال تعاقد بشكل رسمي علي مسلسل Harry Potter.

فيما تعاقدت رسميا  شبكة HBO، مع الممثل الحائز على جائزة الأوسكار مارك رايلانس، لضمه لطاقم مسلسل Harry Potter، لتجسيد شخصية 'آلبس دامبلدور'.

تشانينج دونجي: مسلسل Harry Potter سيكون أكثر عمقا من الأفلام

وأوضحت المنتجة الشهيرة، تشانينج دونجي، بأن مسلسل Harry Potter، سيختلف كثيرا عن سلسلة الأفلام.
وقالت دونجي في تصريحات صحفية،:" المسلسل سيكون أكثر عمقًا من الأفلام.. لدينا موظفين رائعين في غرفة الكتابة، وهم يفعلون ما يجب القيام به".

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32 ألف طفل يشاركون في اختبارات الأداء لأدوار مسلسل Harry Potter

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