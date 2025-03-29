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رياضة

باريس سان جيرمان يسحق سانت إيتيان 1/6 ويقترب من لقب الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

نجح فريق باريس سان جيرمان في وضع يده الأولى على لقب الدوري الفرنسي بعد الفوز على مضيفه سانت إيتيان بنتيجة 6-1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 27 من المسابقة.

أهداف مباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان

تقدم سانت إيتيان بهدف مبكر سجله لوكاس ستاسين في الدقيقة 9، وقلب العملاق الباريسي الطاولة على منافسه بسداسية سجلها جونسالو راموس وخفيتشا كفاراتسخيليا وديزيريه دوي "هدفين" وجواو نيفيز وإبراهيما مباي في الدقائق 43 و50 و53 و62 و66 و90.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 71 نقطة ليوسع الفارق مع مارسيليا الوصيف إلى 22 نقطة قبل سبع جولات من انتهاء المسابقة، وسيكون الفريق العاصمي بحاجة لتعادل نيس أمام موناكو، الليلة، ليتأكد تتويجه رسميا باللقب.

أما سانت إيتيان تجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.
 

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