حزب الحركة الوطنية: ندعم مواقف الرئيس السيسي ونرفض تهجير الفلسطينيين

أكد حزب الحركة الوطنية المصرية، دعمه الكامل لمواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهود الدولة المصرية في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، ورفضه القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

العدوان الإسرائيلي على غزة

وأشار الحزب، في بيان رسمي، إلى أن الوقفات الجماهيرية التي شهدتها الميادين المصرية عقب صلاة عيد الفطر تعكس وعي الشعب المصري وإدراكه العميق بخطورة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال الحصن المنيع في الدفاع عن الحقوق العربية، وأن أي محاولات لفرض واقع جديد في المنطقة مرفوضة جملة وتفصيلًا.

وشدد الحزب على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة لمنع أي مخططات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن حزب الحركة الوطنية المصرية يقف داعمًا لكافة التحركات الوطنية والإقليمية التي تحافظ على حقوق الفلسطينيين وتحمي الأمن القومي العربي.

غزة، وختم الحزب بيانه بالتأكيد على أهمية وحدة الصف العربي لمواجهة أي محاولات للنيل من حقوق الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.