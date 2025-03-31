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بالأعلام ولافتات لا للتهجير، أهالي مطروح يتضامون مع الفلسطينيين بساحات صلاة العيد (فيديو وصور)

صلاة العيد بمطروح،
صلاة العيد بمطروح، فيتو

علق عدد من أهالي محافظة مطروح لافتات رفض تهجير أهالي غزة تضامنًا معهم وتأييدًا للموقف المصري الرافض لمحاولات تهجير أهالي غزة من أراضيهم، وذلك بساحة صلاة عيد الفطر المبارك.

أهالي مطروح يتضامون مع أهل غزة

ورصدت “فيتو”  تعليق لافتة على مدرجات مركز شباب مطروح أحد أكبر ساحات صلاة العيد بمدينة مرسى مطروح، رفض تهجير أهالي غزة من أراضيهم ومدون عليها “تهجير أهالي غزة خط أحمر” “لا لتهجير أهالي غزة”، كما رفع الأهالي أثناء الصلاة أعلام فلسطين تضامنًا مع الشعب الفلسطيني. 

استعدادات أوقاف مطروح لعيد الفطر

وكانت مديرية الأوقاف بمحافظة مطروح أعلنت تجهيز 28 ساحة ومسجد لصلاة عيد الفطر، موزعة على جميع قرى ومدن ومراكز المحافظة.

وأوضح الشيخ حسن عبد البصير مدير مديرية أوقاف مطروح، أنه تم تجهيز الساحات والمساجد في مراكز "مرسى مطروح، الحمام، العلمين، الضبعة، سيوة، سيدى برانى، السلوم، النجيلة، بالإضافة إلى 172 ساحة بمراكز الشباب والمناطق المفتوحة لأداء صلاة عيد الفطر، وموزعة على 8 مراكز و56 قرية تابعة لهم.

وأضاف مدير أوقاف مطروح أنه ضمن الساحات الشعبية الكبرى بمركز شباب مطروح والتي تعد الساحة الرسمية لأوقاف مطروح، مشددًا على ضرورة المشاركة والمتابعة المستمرة من القيادات والأئمة في إعداد الساحات وتهيئتها لاستقبال المصلين بالتعاون بين الجميع وتذليل أي عقبات أو معوقات أمام المصلين بالتعاون بين الأئمة وقيادات كل إدارة  فكل إمام مسؤول مسؤولية تضامنية عن الساحة القريبة في محيط مسجده.

استعدادات محافظة مطروح لعيد الفطر

وأعلنت محافظ مطروح رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والمرافق العامة لاستقبال عيد الفطر المبارك وانعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة يوميًا بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمدن لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها مع  تكثيف الخدمات وتزويدها بعدد كاف من العمالة الفنية المدربة  خلال عطلة العيد مثل (المستشفيات - الإسعاف - المرافق - المرور - الدفاع المدني والحريق - التموين -الشئون الصحية - الشئون الاجتماعية - شركة الكهرباء - مياه الشرب والصرف الصحى).

ووجه محافظ مطروح بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين خلال تلك الفترة، والاطمئنان  على توافر الخبز والسلع التموينية والمواد البترولية  والوقود خاصة توفير البوتاجاز ومراقبة توزيعه وعمل النوبتجيات اللازمة لمواجهة أي تقصير أو نقص وحل أي مشاكل أولا بأول،والمتابعة ومنع أي تجاوزات بالتنسيق بين مديرية التموين بمطروح مع مباحث التموين والجهات المعنية، وموافاة غرفة عمليات المحافظة ببيان يومى بالرصيد من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وشدد محافظ مطروح، على رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، وتوافر الأطقم الطبية بتخصصاتها المختلفة خاصة خلال الطوارئ والأزمات، مع حسن التعامل مع المرضى وذويهم، ومتابعة أعمال النوبتجيات للأطباء والتمريض، والصيدلة   مع رفع درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف والمراجعة والاطمئنان على توافر كافة الأدوية والأمصال اللازمة وكميات الدم بفصائله المختلفة بالتنسيق مع بنك الدم بمطروح لمواجهة أي طوارئ وتكثيف حملات التفتيش من الطب الوقائي للاطمئنان على الأغذية المعروضة، مع الجاهزية لتلقي بلاغ أي طوارئ والتعامل الفورى معه.

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