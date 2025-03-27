بعد سيناريو إعجازي، آرسنال يُقصي ريال مدريد ويصل إلى نصف نهائي دوري الأبطال للسيدات

دوري أبطال أوروبا، تأهل آرسنال إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للكرة النسائية، بعد سيناريو إعجازي أمام ريال مدريد، الأربعاء.

وخسر الفريق الإنجليزي ذهابا، بهدفين دون رد، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

لكن آرسنال نجح في العودة بقوة، وتأهل بريمونتادا مثيرة، بالفوز على ضيفه ريال مدريد إيابا بنتيجة 3-0، على ملعب الإمارات بالعاصمة لندن.

وسجل الفريق الإنجليزي، أهدافه الثلاثة في الشوط الثاني، بواقع ثنائية للاعبة أليسيا روسو، وهدفًا لماريونا كالدينتي، في الدقائق 46 و49 و59.

وتستكمل منافسات إياب دور الثمانية، بمباراتين، اليوم الخميس، حيث يلعب برشلونة حامل اللقب ضد فولفسبورج الألماني، علما بأن الفريق الكتالوني فاز ذهابا خارج ملعبه بنتيجة 4-1.

والفائز من هذه المواجهة سيلاقي في الدور قبل النهائي، إما تشيلسي أو مانشستر سيتي.

وفاز مانشستر سيتي ذهابا على ملعبه بنتيجة 2-0.

وستقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للسيدات، يوم 24 مايو المقبل، في العاصمة البرتغالية لشبونة.

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