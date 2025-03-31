القبض على موظف بمعرض شهير سرق 1137 لوحة فنية بوسط القاهرة

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، القبض على موظف بمعرض أعمال فنية شهير سرق 1137 لوحة فنية بوسط البلد.

القبض على موظف بمعرض أعمال فنية شهير سرق 1137 لوحة فنية بوسط البلد

وكان مدير أمن القاهرة تلقى إخطارا يفيد بضبط أحد الأشخاص، بدائرة قسم شرطة قصر النيل، حال قيامه بعرض 2 بورتريه، بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية.

سرقة 1137 لوحة فنية من معرض لوحات بوسط البلد

وبمواجهته اعترف بأنه يعمل موظف بمعرض أعمال فنية كائن بدائرة القسم، وقيامه بسرقة عدد كبير من اللوحات على فترات من محل عمله، والاحتفاظ بها فى منزله تمهيدًا لبيعها.

وأرشد المتهم عن 1137 لوحة فنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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