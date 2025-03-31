ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على 4 لصوص لسرقة المساكن بمنطقة الشروق.

القبض على 4 لصوص لسرقة المساكن فى الشروق

سرقة المساكن فى الشروق

كان مدير أمن القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن رجال الشرطة من ضبط 4 أشخاص؛ لقيامهم بسرقة (مبلغ مالى "عملات أجنبية" – 4 سبائك ذهبية) من داخل مسكن كائن بدائرة قسم شرطة الشروق بأسلوب "كسر الباب"، مستخدمين سيارة ميكروباص.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



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