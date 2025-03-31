منها الصلاة خارج المسجد، تعرف على سنن وآداب عيد الفطر المبارك

عيد الفطر، هو عيد إسلامي والذي يفطر فيه المسلمون محتفلين بإتمام عبادة الصيام في شهر رمضان، فيأتي هذا فرحة بطاعة الله تعالى، وفي هذا الإطار نتعرض إلى السنن التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر المبارك.

عيد الفطر المبارك

إن أهمية عيد الفطر تكمن في مجاورته لشهر رمضان المُبارك، فأيام عيدِ الفطر أيّام بركة وطاعة، وإن كان يوم العيد لا يصح صيامه، لكن تصحُّ فيه جميع أنواع البرِّ والخير والصدقة وإدخالُ السرور على قلوبِ المسلمين.

وتأتي أهمية العيد في أنّه فرصةٌ عظيمةٌ للتلاحم والتعاضد والتعاطف بين المسلمين، والاجتماع على الخير والطاعة، وتعظيم شعائر الله، والشعور بالأخوة الإيمانية والرابطة الدينية العظيمة، التي تجمع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وهو فرصةٌ للإصلاح بين المتخاصمين، وتطييب القلوب وجمع الشتات، وجبر الخواطر وصلة الأرحام، فإنّ التقاطع والتخاصم محرمٌ في الإسلام، فلا يقبل الله العمل الصالح من المتخاصمين، جاء في الحديث: "لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أنْ يَهْجُرَ أخاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ، يَلْتَقِيانِ؛ فَيَصُدُّ هذا، ويَصُدُّ هذا، وخَيْرُهُما الذي يَبْدَأُ بالسَّلامِ".

سنن وآداب العيدـ فيتو

سنن وآداب العيد

إنّ عيد الفطرِ له آدابٌ عديدةٌ ينبغي للمسلم التحلّي بها، وإظهارها والتوسّعُ فيها، ومنها ما يأتي:

أولا: الاغتسال، على المسلم أن يبدأ يومه بالاغتسال لصلاة العيد، وأن يلبس أفضل الثياب، وأن يحرص على التطيّب.

وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: إن هذا يوم جعله الله عيدًا للمسلمين، فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك». رواه ابن ماجه. ويستحب أن يتنظف، ويلبس أحسن ما يجد، ويتطيب، ويتسوك.

ثانيا: التكبيرات، أن يجهرَ في التكبير وهو في طريقهِ إلى صلاة العيد، وأن يحرص على أن يُبكِّرَ في ذهابه، مصداقا لقوله تعالى: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ).

ثالثا: الإفطار قبل صلاة عيد الفطر، فإن من السنة أن يبادر المسلم إلى الإفطار قبل أن يخرجَ من بيتهِ لأداء صلاة العيد بتمرات أو غير ذلك، فعن أنس- - قال: كان النبي لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترًا" رواه البخاري وأحمد.

رابعا: الخروج بالمشي على الأقدام، ويُسنّ عند الخُروج لصلاة العيد الذهاب إليها مشيًا على الأقدام، والذهاب إليها من طريقٍ، والعودة منها من طريقٍ آخر؛ ليكون ذلك أشمل في السلام على عددٍ أكبر من الناس، كما أنّه أمرٌ فيه بيان لِعزة الإسلام وأهله.

على المُسلم أن يذهبَ من طريق ويعود من طريقٍ آخر؛ لكي يُصادف عددًا أكبر من الناس ويهنّئهم بقدوم العيد، فيلقي السرور في قلوبهم.

خامسا: الصلاة خارج المسجد، أن تؤدّى صلاة العيد في مصّلى خارج المسجد؛ لأنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلّم- كان يفعل ذلك. يُسنُّ للمسلم اصطحاب النساء والأطفال، وذلك امتثالًا لفعل الرسول -صلى الله عليه وسلّم- عندما أمر النساء أن تخرج لأداء صلاة العيد.

سادسا: الاستمتاع إلى خطبة العيد، أن يستمِع إلى خطبة العيد، ويحرص على الانتفاع منها، ففيها خيرٌ عظيم. أن يقوم المُسلم بتهنئة أهله وإخوانه، بقدوم العيد، وأن يُذكّر نفسه ومن حوله، بالمحافظة على الطاعات، والقُربات لله -سبحانهُ وتعالى.

سنن وآداب العيدـ فيتو

حكمة العيد ومعناه

لقد تميزت أعياد المسلمين عن غيرها من أعياد الجاهلية بأنها قربة وطاعة لله وفيها تعظيم الله وذكره كالتكبير في العيدين وحضور الصلاة في جماعة وتوزيع زكاة الفطر مع إظهار الفرح والسرور على نعمة العيدين ونعمة إتمام الصيام في الفطر.

والمسلمون يتسامون بأعيادهم ويربطونها بأمجادهم، ويتحقق في العيد البعد الروحي للدين الإسلامي ويكون للعيد من العموم والشمول ما يجعل الناس جميعًا يشاركون في تحقيق هذه المعاني واستشعار آثارها المباركة ومعايشة أحداث العيد كلما دار الزمن وتجدد العيد.

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