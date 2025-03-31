نجم ليفربول البارز على طاولة برشلونة في انتقالات الصيف

كشفت تقارير صحفية عن تحرك مفاجئ من الإدارة الرياضية بنادي برشلونة من أجل ضم أحد أبرز لاعبي ليفربول في الميركاتو الصيفي المقبل.

نجم ليفربول علي طاولة برشلونة في انتقالات الصيف

ووفقا لما ذكره موقع "fichajes" الإسباني، فإن إدارة برشلونة وضعت على طاولة مفاوضاتها إمكانية التعاقد مع الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم ليفربول، الذي قد ينضم للفريق كلاعب حر في الصيف، مع قرب انتهاء عقده مع "الريدز" دون وجود أي مؤشرات على تجديده.

وأضاف الموقع: “يرى النادي الكتالوني أن هذه فرصة لا تعوض لضم المدافع المخضرم دون الحاجة لدفع رسوم انتقال، وتؤمن الإدارة، بقيادة خوان لابورتا، بأن خبرته وقيادته ستتناسب تماما مع مشروع هانزي فليك”.

وأوضح التقرير: “على الرغم من بلوغه 33 عاما، لا يزال فان دايك عنصرا أساسيا في مركزه، وسيعزز وصوله خط الدفاع الذي سيشهد تغييرات خلال فترة الانتقالات المقبلة”.

وأبرزت: "يخطط برشلونة لتقديم عقد لمدة عامين لـ فان دايك، على أمل إقناعه بمشروع تنافسي رغم القيود المالية التي يواجهها النادي الكتالوني، وستعتمد الصفقة على استعداد اللاعب الهولندي لتخفيض مطالبه المالية، نظرًا لراتبه المرتفع في ليفربول والأزمة الاقتصادية التي يعاني منها البارسا".

واختتم: "فليك ينظر إلى إضافة فان دايك بإيجابية إذ ستمنح الفريق قوة إضافية في الدفاع، إلى جانب باو كوبارسي وإينيغو مارتينيز، اللذين سيؤديان أدوارا رئيسة، ومع اقتراب الموسم من نهايته، يراقب برشلونة وضع المدافع الهولندي، على أمل أن ينجح في إغرائه بارتداء قميص البلوغرانا في الموسم المقبل".

مشوار فان دايك مع ليفربول

وشارك فان دايك مع ليفربول هذا الموسم في 41 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفا وحيدا لزملائه.

ويتوقع برشلونة رحيل بعض المدافعين عن صفوفه، حيث يعد أندرياس كريستنسن وإريك جارسيا من أبرز المرشحين للمغادرة، حتى مستقبل رونالد أراوخو غير مؤكد إذ قد يدرس النادي بيعه في حال وصول عرض مغرٍ، وهو ما يجعل الإدارة تسعى لتعزيز صفوفها بضم لاعب مخضرم لتشكيلة البلوجرانا الموسم المقبل.

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