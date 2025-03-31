الاتحاد الإسباني يورط حكم مواجهة برشلونة وجيرونا بسبب تسجيلات الفار

سلطت تقارير صحفية الضوء على لقطة لقطة تحكيمية مثيرة للجدل خلال الشوط الأول من مباراة برشلونة وجيرونا، التي فاز بها الفريق الكتالوني بنتيجة 4-1 مساء أمس الأحد، في الجولة ال29 من الدوري الإسباني.

وسقط فرمين لوبيز في منطقة قريبة من حدود منطقة الجزاء، بالدقيقة الثامنة واحتسب الحكم بوليدو سانتانا ركلة حرة لصالح برشلونة.

وبعد لحظات من الترقب، ومع مراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو (VAR) بقيادة فيجويروا فاسكيز، قرر الحكم الرئيسي التوجه إلى الشاشة لمشاهدة الإعادة بنفسه، لكن المفاجأة كانت في سرعة اتخاذ القرار إذ اكتفى الحكم بلقطة واحدة فقط قبل أن يحسم الأمر، معلنا عدم وجود خطأ لصالح برشلونة، بل احتساب مخالفة هجومية على فرمين لوبيز ومنح الكرة إلى جيرونا.

تسبب القرار في إثارة ذهول جماهير برشلونة التي حضرت في ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، خاصة في ظل الجدل الذي دار قبل يوم واحد بشأن التحكيم في مباراة ريال مدريد وليجانيس.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، زادت الشكوك بعدما نشر الاتحاد الإسباني لكرة القدم التسجيلات الصوتية للحكام لتبرير القرار، حيث لم تتضمن المحادثات أي تفسير من فيجويروا فاسكيز حول سبب استدعاء الحكم لمراجعة اللقطة، بل بدأت من لحظة وصول بوليدو سانتانا إلى الشاشة، حيث قال: "أرني اللقطة. أنا أمام الشاشة. نعم، المهاجم هو من ارتكب الخطأ ضد المدافع، لذا سأحتسب خطأ".

وأشارت الصحيفة، إلى أن ما أثار الاستغراب أكثر هو أن الحكم لم يشاهد إلا لقطة واحدة فقط قبل اتخاذ قراره، دون مراجعة زوايا أخرى كانت متاحة عبر البث التلفزيوني وتظهر المشهد بوضوح أكبر.

بالإضافة إلى ذلك، فإن استدعاء حكم الفيديو لمراجعة مخالفة هجومية يعد أمرا غير معتاد، حيث أن تقنية الـVAR تتدخل فقط في الحالات المتعلقة بالأهداف، أو البطاقات الحمراء، أو ركلات الجزاء، مما جعل القرار يبدو غير مفهوم وأثار المزيد من الجدل حول أداء التحكيم في الليجا.

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