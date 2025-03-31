الإثنين 31 مارس 2025
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حوادث

ضبط 8 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء

دقيق
دقيق

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

حملات تموينية خلال 24 ساعة

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال الـ24 ساعة الماضية ضُبط خلالها 8 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

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يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

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الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة البيع بأزيد من السعر المقرر البيع بأزيد من السعر أجهزة وزارة الداخلية إحكام الرقابة على الأسواق ازيد من السعر

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