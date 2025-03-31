الإثنين 31 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

العيد ابتدا والفرح ابتدا، ظهور مميز للفنان تامر عاشور أمام الرئيس السيسي خلال احتفالات عيد الفطر

الفنان تامر عاشور
الفنان تامر عاشور

قدم الفنان تامر عاشور، فقرة غنائية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الفطر المبارك بعنوان" العيد ابتدا والفرح ابتدا" في ظهور مميز ومبهج.

وحضر الرئيس السيسي احتفالية عيد الفطر التي نُظمت بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة وعدد من مصابي القوات المسلحة والشرطة، حيث استُهلت الاحتفالية بعرض فيلم تسجيلي بعنوان "ذكريات العيد"، تلاه تقديم كورال أطفال دار الأوبرا المصرية أغاني العيد، كما شهدت الاحتفالية فقرات فنية متنوعة من عدد من الفنانين.

وكرم الرئيس خلال الاحتفالية عددا من أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، وحرص على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال وأبناء الشهداء في منطقة الألعاب المفتوحة ومشاركتهم الفرحة بقدوم عيد الفطر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي عيد الفطر المبارك الفنان تامر عاشور

الأكثر قراءة

وزير المالية يعلن موعد زيادة أجور العاملين بالدولة

ترتيب الدوري المصري بعد قرار رابطة الأندية تعديل عقوبات مباراة القمة 130

اختلاط النساء بالرجال، شاهد صلاة عيد الفطر 2025 في ساحة مصطفى محمود (فيديو وصور)

سامح حسين وعبد الستار صبري الأبرز، نجوم الفن والرياضة يشاركون أبناء الشهداء فرحة العيد بحضور السيسي

وفاة زوجة الراحل محمود الجوهري، وهذا موعد صلاة الجنازة

إتمام العبادة والطاعة في رمضان.. تعرف على أهمية عيد الفطر المبارك وعدد أيامه؟

منها الصلاة خارج المسجد، تعرف على سنن وآداب عيد الفطر المبارك

تقلبات جوية مفاجئة في مرسى مطروح بأول أيام عيد الفطر (صور)

منوعات

المزيد

إقبال كثيف على حديقة الأزهر من مختلف الجنسيات احتفالا بالعيد

دراسة تكشف آلية عمل الزبادي في محاربة أخطر أنواع سرطان القولون

كيم سوهيون يدافع عن نفسه بالدموع بعد شائعات مواعدته للراحلة كيم ساي رون (فيديو)

ملاهي شوارع المعادي تجذب الأطفال في أول أيام عيد الفطر (صور )

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في أول أيام عيد الفطر

هيقلب تاني، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر تضرب طقس أول أيام عيد الفطر

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم في الأسواق يسجل 140 ألف جنيه للطن

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أهم 5 رسائل من وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي للأحزاب السياسية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

إتمام العبادة والطاعة في رمضان.. تعرف على أهمية عيد الفطر المبارك وعدد أيامه؟

منها الصلاة خارج المسجد، تعرف على سنن وآداب عيد الفطر المبارك

سبب تسمية عيد الفطر المبارك بهذا الاسم وفضائله

المزيد
الجريدة الرسمية