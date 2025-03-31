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رياضة

الجيش الملكي يخوض مرانه اليوم باستاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة بيراميدز

الجيش الملكي، فيتو
الجيش الملكي، فيتو

يخوض فريق الجيش الملكي المغربي مرانا وحيدا اليوم باستاد الدفاع الجوي، قبل مواجهة بيراميدز بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها غدا الثلاثاء.

ويخوض الجيش الملكي مرانه الرئيسي والوحيد علي استاد الدفاع الجوي في التاسعة مساء اليوم الاثنين. 

موعد وصول بعثة الجيش الملكي 

ووصلت بعثة الفريق المغربي في السابعة من مساء أمس إلى القاهرة، على أن يخوض تدريبه الوحيد مساء اليوم ٣١ على استاد الدفاع الجوي في التاسعة مساء وهو نفس توقيت اللقاء.  

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي 

ويلتقي فريق بيراميدز والجيش الملكي في التاسعة مساء غد الثلاثاء الأول من أبريل المقبل على استاد الدفاع الجوي في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على أن تقام مباراة الإياب في مدينة مكناس بالمغرب يوم ٨ أبريل.

حكام مباراة بيراميدز والجيش الملكي 

ويقود مباراة بيراميدز والجيش الملكي تحكيميًا الصومالي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه الموزمبيقي أرسينيو مارنجيل، والكيني جيلبيرت شيريوت كحكمين مساعدين، ويتواجد التنزاني أحمد علي كحكم رابع.

ويتواجد على تقنية الفيديو الثنائي توم أبو نجيل، أخونا ماكاليما من جنوب أفريقيا، ويراقب المباراة الليبي جمال سالم، ويتولى مراقبة الحكام ليم كي شونج من موريشيوس.

تأهل بيراميدز لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 

وتأهل بيراميدز للمرة الأولى في تاريخه إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا بعد أن احتل وصافة المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة خلف الترجي التونسي المتصدر بفارق الأهداف.

 

تاريخ مواجهات بيراميدز والجيش الملكي

 تُعد تلك المرة الأولى التي يلتقي فيها بيراميدز والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا، لكنهما سبق أن التقيا في مواجهتين فقط بدور المجموعات في البطولة الكونفدرالية الأفريقية موسم 2023.

وتعادل بيراميدز إيجابيًا 2-2  مع الجيش الملكي في الجولة الأولى على استاد الدفاع الجوي
وفي لقاء الجولة الخامسة، خسر بيراميدز بنتيجة 1-0 في المغرب.

ووصلت بعثة نادي الجيش الملكي المغربي إلى القاهرة مساء اليوم قادمة من العاصمة المغربية الرباط، استعدادًا لمواجهة بيراميدز في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

 

 

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