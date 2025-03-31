القبض على 3 أشخاص بتهمة تصوير وبث مقاطع فيديو مخلة بالآداب

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 3 أشخاص لتصوير وبث مقاطع فيديو مخلة بالآداب عبر مواقع التواصل الأجتماعى.

تصوير وبث مقاطع فيديو مخلة بالآداب

وكانت أجهزة الأمن، رصدت قيام بعض الأشخاص بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب وبثها عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى.

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من ضبط 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية وبحوزتهم 6 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الآثم".

وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم على النحو المشار إليه بهدف زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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