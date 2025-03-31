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محافظات

محافظ الدقهلية يرافق جثمان السكرتير العام إلى مسقط رأسه بالمنيا

السكرتير العام لمحافظة
السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، فيتو

أنهى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية إجراءات تصريح الدفن وتكفين اللواء محمد صلاح السكرتير العام لمحافظة الدقهلية الذي لفظ أنفاسه الأخيره اثر سقوطه مغشيا عليه داخل مسجد النصر عقب صلاة عيد الفطر المبارك. 

وتحرك محافظ الدقهلية ولفيف من الجهاز التنفيذي مع الجثمان لتشيعه الى مقابر العائلة بدير مواس بمحافظة المنيا 

ونعي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام للمحافظة، الذي وافته المنية صباح اليوم داخل مستشفى المنصورة الدولي، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال أدائه صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد النصر في المنصورة.

وإزاء هذا المصاب الجلل، قرر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إلغاء برنامج احتفالات المحافظة بعيد الفطر المبارك، حدادًا على الفقيد الراحل السكرتير العام للمحافظة، مؤكدًا أن الفقيد كان نموذجًا يحتذى به في التفاني والإخلاص في العمل وخدمة الوطن.

وكان المحافظ قد اصطحب السكرتير العام فور تعرضه للأزمة الصحية إلى مستشفى المنصورة الدولي، حيث أجريت له الفحوصات الطبية اللازمة، إلا أن قضاء الله نفذ، لينتقل إلى جوار ربه، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.

وأعرب محافظ الدقهلية عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد ومحبيه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يجعل جهوده وإخلاصه في عمله شفيعًا له.

وأكد المحافظ أن الدقهلية فقدت اليوم قيادة إدارية وميدانية متميزة، قدمت الكثير من أجل خدمة المواطنين، وعملت بإخلاص وتفانٍ من أجل الصالح العام، مشيرًا إلى أن الفقيد سيظل اسمه حاضرًا في ذاكرة أبناء المحافظة، لما تركه من بصمات واضحة في تطوير العمل التنفيذي والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

 

 

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