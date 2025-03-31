فى اليوم العالمي للنسخ الاحتياطي، نصائح هامة لضمان سلامة البيانات الرقمية

يحتفل العالم اليوم 31 مارس باليوم العالمي للنسخ الاحتياطي كتذكير بأهمية الاحتفاظ بنسخ احتياطية من البيانات وخلال السطور التالية نستعرض نصائح خبراء امن المعلومات حول كيفية تكوين عادات رقمية جديدة ومفيدة لضمان سلامة نسخ البيانات الرقمية.

سلامة البيانات الرقمية

- تشير الإحصاءات إلى أن 33% فقط من المستخدمين يُنشئون نسخًا احتياطيةً لبياناتهم بانتظام، في حين أن أكثر من 77% من الأشخاص قد تعرضوا لفقدان البيانات في مرحلة ما.

- أول سؤال يجب وضعه بالاعتبار هو ما هي البيانات التي تستحق النسخ الاحتياطي؟ يبدو أن الإجابة واضحة - فكلما اتسعت دائرة النسخ الاحتياطي، عظُمت الفائدة والمنفعة.

- يشمل ذلك مستندات العمل، والصور العائلية، والمعلومات المالية، والسجلات الصحية، وبيانات تسجيل الدخول وكلمات المرور، بل وتمتد لتشمل المحادثات والمراسلات عبر تطبيقات التواصل وحقيقة الأمر أن جميع هذه البيانات تستوجب النسخ الاحتياطي باستخدام وسائط تخزين عالية الموثوقية والأمان.

وتتعدد الدوافع التي تستوجب الاحتفاظ بنسخ احتياطية شاملة للبيانات يأتي في مقدمتها المخاطر المادية المباشرة كضياع الأجهزة أو تعرضها للسرقة أو التلف ولعل ما يكشف عنه تقرير هيئة السكك الحديدية في جنوب غرب بريطانيا خير دليل على ذلك، إذ يُسجل فقدان ما لا يقل عن خمسة هواتف ذكية يوميًا في شبكتها وحدها، مما يعني خسارة قرابة 1800 جهاز سنويًا بالإضافة إلى التهديدات السيبرانية المتنامية، وعلى رأسها هجمات برمجيات الفدية التي تستهدف تشفير محتويات الحاسوب ومساومة أصحابها عليها والأدهى من ذلك أن تسديد المبالغ المطلوبة لا يضمن دائمًا استرجاع البيانات المفقودة من الأجهزة المتضررة.

- على الرغم من جسامة هذه المخاطر وتعددها، يتعذر علينا في خضم حياتنا اليومية - بل قد يكون من غير المجدي - الاحتفاظ بنسخ احتياطية لكل ما تحويه أجهزتنا الرقمية فهذه الأجهزة تحتوي على أحجام كبيرة من المعلومات، غير أن غالبيتها بلا قيمة ناهيك عن أن إنشاء مستودعات احتياطية بهذا الحجم الضخم يستنزف الوقت والموارد المالية على حد سواء.

- النصيحة الرئيسية هي تصنيف البيانات بشكل صحيح حاول فرز العناصر التي تحتاج إلى نسخ احتياطي من خلال تقييم أهميتها وحداثتها وخيارات استعادتها إذا كان الملف أو السجل أو كلمة المرور قديمة أو يمكن استبدالها بإصدار أحدث، يمكن تجاهل نسخها احتياطيًا بأمان أما إذا كانت معلومات جديدة أو ذات قيمة عالية، فالنسخ الاحتياطي ضروري ويفضل أن يكون هناك أكثر من نسخة.

- تتمثل المرحلة الثانية في مسار منع فقدان البيانات في اختيار أنسب طريقة للنسخ الاحتياطي وتخضع هذه العملية لمجموعة من العوامل مثل: طبيعة البيانات المراد حفظها، ونوعية الأجهزة المستخدمة، والتكلفة المادية المترتبة على ذلك، فضلًا عن تفضيلات وعادات المستخدم.تتصدر خدمات التخزين السحابية أو الخارجية قائمة خيارات النسخ الاحتياطي شيوعًا. ولكل منها مزايا وعيوب وعلى سبيل المثال، توفر الخدمات السحابية وصولًا فوريًا للمعلومات أينما كنت، لكنها تتطلب دفعات اشتراك منتظمة.

- في المقابل، تُعد الأقراص الصلبة الخارجية وسائط تخزين موثوقة تتطلب الدفع مرة واحدة فقط، لكن الوصول إلى المعلومات الموجودة عليها ممكن فقط عندما تكون في متناول اليد لذلك، تعتبر خدمات التخزين السحابية خيارًا مثاليًا لتخزين الملفات والصور التي يجب أن تكون متاحة دائمًا بنقرات قليلة، بينما تناسب خدمات التخزين الخارجية أرشيفات البيانات والملفات الضخمة مثل الأفلام أو مقاطع الفيديو التي نادرًا ما تستخدم وتظهر الإحصاءات العامة أن معظم الناس اليوم يختارون التقنية السحابية كخيار تخزين رئيسي.

- تتطلب البيانات الخاصة مثل كلمات المرور أو الهوية أو التفاصيل المالية طرق تخزين أكثر أمانًا ومن بين الحلول المحتملة، يعد مدير كلمات المرور خيارًا لحماية المعلومات الشخصية الحساسة، ويمنع فقدانها ويوفر الوصول الفوري إليها في أي وقت ويعني الملء التلقائي لبيانات المصادقة والبيانات المصرفية أن المستخدمين ليسوا بحاجة إلى حفظ المعلومات المهمة، كما يوفر حماية موثوقة للبيانات من الاختراق.

طرق النسخ الاحتياطي والتخزين

- عند الاختيار بين طرق النسخ الاحتياطي والتخزين، يُنصح بشدة بمراعاة جميع الجوانب ولتحويل النسخ الاحتياطي إلى عادة حقيقية، ينبغي أن تكون الطريقة موثوقة وفعالة، وأيضًا مناسبة ومريحة لك شخصيًا.

حماية مُعززة وقد لا يكون النسخ الاحتياطي اليدوي لمرة واحدة كافيًا للحماية من فقدان البيانات ويعد اليوم العالمي للنسخ الاحتياطي الوقت المناسب لتذكر أن البيانات قد تكون معرضة للخطر واتخاذ خطوات استباقية لتأمينها.

- وفقا لكاسبرسكي فهناك بعض النصائح حول كيفية القيام بذلك بفعالية اهمها اعتماد قاعدة 3-2-1إحدى أكثر استراتيجيات النسخ الاحتياطي شيوعًا هي الاحتفاظ بثلاث نسخ على الأقل من البيانات المهمة، وتخزينها على نوعين مختلفين من وسائط التخزين، وعمل نسخة واحدة على الأقل خارج الموقع (سحابيًا أو على أداة تخزين خارجية).

- تفعّيل خاصية النسخ الاحتياطي التلقائي. تحتوي معظم الأجهزة والخدمات على وظيفة نسخ احتياطي مثبتة مسبقًا، تقوم تلقائيًا بإنشاء نسخة احتياطية إذا نسيت عمل نسخة في الوقت المناسب.

- استخدام حل أمني موثوق للحماية الرقمية الشاملة مع آلية حماية خاصة من برامج الفدية، تحمي الجهاز من الإصابة وتحمي بياناتك من هجمات برامج الفدية سواء المحلية أو عن بُعد.

- المداومة على إجراء الفحوصات الدورية فمن الضروري اختبار سلامة وفعالية النسخ الاحتياطي بانتظام، لاكتشاف أي خلل في الوقت المناسب وإصلاحه.

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