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رياضة

تصنيف لاعبات التنس، الروسية ميرا أندريفا تتقدم 5 مراكز

الروسية ميرا أندريفا
الروسية ميرا أندريفا

تصنيف لاعبات التنس، واصلت الروسية ميرا أندريفا، قفزاتها في التصنيف العالمي للتنس، الصادر صباح اليوم الإثنين، وذلك عقب تتويجها أمس بلقب بطولة إنديان ويلز.

وارتقت أندريفا 5 مراكز دفعة واحدة، لتتواجد في التصنيف السادس، في الوقت الذي تراجعت فيه الإيطالية جاسمين باوليني والكازاخستانية إيلينا ريباكينا، مرتبة واحدة.

كما تراجعت الأمريكية إيما نافارو، مركزين، لتتواجد في التصنيف العاشر لـ التنس، فيما تقدمت الكرواتية دونا فيكيتش 3 مراكز، لتقتحم قائمة 20 الأوليات بعد وصولها إلى الدور الرابع في إنديان ويلز.


المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي لاعبات التنس

1- أرينا سابالينكا: 9606 نقاط

2- إيجا شفيونتيك: 7375 نقطة

3- كوكو جوف: 6063 نقطة

4- جيسيكا بيجولا: 5361 نقطة

5- ماديسون كيز: 5004 نقاط

6- ميرا أندريفا: 4710 نقاط

7- جاسمين باوليني: 4518 نقطة

8- إيلينا ريباكينا: 4448 نقطة

9- كينوين جينج: 3985 نقطة

10- إيما نافارو: 3859 نقطة

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