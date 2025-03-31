الإثنين 31 مارس 2025
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اقتصاد

قفزة في سعر الجنيه الذهب أول أيام العيد

الجنيه الذهب - فيتو
الجنيه الذهب - فيتو

سعر الجنيه الذهب، ارتفع سعر الجنيه الذهب خلال حركة تعاملات اليوم الاثنين 31 مارس 2025 في الصاغة، بنحو 280 جنيها ليسجل سعر الجنيه الذهب الآن حوالي 35400 جنيه. 

وترصد “فيتو” آخر التطورات في سعر الجنيه الذهب على مدار الساعة. 

اقرأ التالي: سعر الجنيه الذهب صباح اليوم

الجنيه  الذهب - فيتو 
الجنيه  الذهب - فيتو 

 

الاستثمار فى الجنيه الذهب

ويفضل البعض الاستثمار في الذهب كونه مصدرا آمنا يلائم جميع الأفراد، ويتجه البعض للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك، ولسهولة الاحتفاظ به.

أوزان أخرى بالسوق المحلية 

ويُعد الجنيه الذهب من أشهر العملات، ويصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ 87.5% والبقية من النحاس، ويزن الجنيه 8 جرامات، وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارًا، مع توافر أوزان أخرى بالسوق المحلية مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط.

سعر الجنيه الذهب اليوم

  • 1 جنيه ذهب = 8 جرامات.
  • ½ جنيه ذهب = 4 جرامات.
  • ¼ جنيه ذهب = 2 جرام.
الجنيه  الذهب - فيتو 
الجنيه  الذهب - فيتو 

 

أنواع الجنيه الذهب (مصلحة الموازين والدمغة) 

الجنيه المغلف

ويتم صك الجنيه الذهب في مصلحة الموازين والدمغة، وعليه دمغة عند الشراء، ويمكن بيعه في أي مكان.

الجنيه غير المغلف

الجنيه غير المغلف غير مدموغ في مصلحة الدمغة والموازين، ويوفر على العميل مصروفات أو نفقات الدمغة ولكن هناك صعوبة عند عرضه للبيع، وبالتالي فعند شراء عملات ذهبية غير مدموغة يستلزم التأكد أولًا من البائع والشراء من شركات أو محال صاغة موثوق بها مع الاتفاق على إعادة البيع عند الرغبة في ذلك.

الجنيه  الذهب - فيتو 
الجنيه  الذهب - فيتو 

ما هي أحجام العملات الذهبية؟

 ويمكن القول: إن هناك أحجامًا متنوعة للعملات الذهبية، وتشمل الآتى:

جنيه ذهب = 8 جرامات

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 8 جرامات من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطًا.

نصف جنيه ذهب = 4 جرامات 

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 4 جرامات من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطًا.

ربع جنيه ذهب = 2 جرام 

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 2 جرام من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطًا.

كيفية حساب المصنعية على الذهب

 وهناك مصنعية على الذهب بحسب العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزءًا، وهو العيار الأعلى والأنقى وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل 24 قيراطًا، 22 قيراطًا، 18 قيراطا.

وتختلف مصنعية السبائك حسب التصميم والشكل وقد تكون السبائك على شكل ألواح أو قطع مخروطية، ويتم تحديد مصنعية السبائك من قبل شركات التعدين والمصانع المعالجة للذهب، وتتمثل في الطريقة التي يتم بها صنع السبيكة وتصميمها وتحديد العيار والوزن.

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