الإثنين 31 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مينسيك يحقق المفاجأة ويحرم ديوكوفيتش من اللقب المئوي في التنس

ديوكوفيتش
ديوكوفيتش

توج التشيكي جاكوب مينسيك، بلقب بطولة ميامي لأساتذة التنس، وذلك عقب التغلب على الصربي نوفاك ديوكوفيتش، في المباراة النهائية ليحرم الأخير من اللقب المئوي.

ونجح التشيكي في التفوق على ديوكوفيتش حامل اللقب 6 مرات من قبل، بمجموعتين دون رد، بواقع (7-6) و(7-6).

ثاني أصغر لاعب يتوج بلقب بطولة ميامي لأساتذة التنس

وأصبح مينسيك، بعمر 19 عاما، ثاني أصغر لاعب يتوج بلقب البطولة طوال تاريخها، خلف الإسباني كارلوس ألكاراز، عندما ظفر بالبطولة في 2022 بعمر 18 عاما.

وبحسب أرقام "أوبتا"، فقد أصبح مينسيك، اللاعب الأقل تصنيفا (54) الذي يتوج بلقب البطولة منذ بدايتها عام 1985.

كما بات ثاني مراهق خارج المصنفين 20 الأوائل الذي يتوج بلقب في أساتذة التنس، بعد مايكل تشانج في التصنيف 24 عالميا، عندما فاز بلقب بطولة تورنتو 1990.

وأصبح مينسيك، ثاني لاعب خارج المصنفين 50 الأوائل، الذي ينجح في الفوز على ديوكوفيتش في نهائي بطولة، وذلك بعد ستان فافرينكا في التصنيف 69 عالميا، في نهائي أوماج 2006.


وقال مينسيك في تصريحات بأرض الملعب "لا أعرف ماذا أقول، لدي شعور مذهل بكل تأكيد، ربما اليوم الأكبر في حياتي".

وتابع: "قدمت مباراة هائلة وأنا سعيد للغاية بعد قدرتي على تقديم هذا المستوى، والإبقاء على التوتر خارج الملعب قبل المباراة".

 

وتأخر انطلاق المباراة لنحو 6 ساعات بسبب الأمطار في فلوريدا، الأمر الذي منح التشيكي الشاب، المزيد من الوقت للتفكير في كيفية إيقاف مسيرة ديوكوفيتش نحو الظفر بلقبه رقم 100 في مسيرته الاحترافية.

وأصبح جاكوب مينسيك، أول تشيكي يتوج بلقب في بطولات الأساتذة، منذ توماس بيرديتش في باريس عام 2005.

وأضاف اللاعب "هذه ليست المرة الأولى التي أواجه فيها ديوكوفيتش (خسر أمامه في ربع نهائي شنغهاي العام الماضي)، لا يوجد مهمة في التنس أصعب من الفوز عليه في مباراة نهائية، ولكن حاولت التركيز في المباراة كما فعلت في الأدوار السابقة".

بدوره، قال ديوكوفيتش "هذه هي لحظة جاكوب، ولحظة فريقه وأسرته وتهانينا له على تلك البطولة الهائلة".

وشدد "من المؤلم الاعتراف بذلك، ولكنه كان اللاعب الأفضل في اللحظات الحاسمة، ونجح في تقديم إرسال هائل، وأظهر صلابة ذهنية للبقاء في الأوقات الصعبة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التشيكي جاكوب مينسيك بطولة ميامي لأساتذة التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش نوفاك ديوكوفيتش ديوكوفيتش

مواد متعلقة

أول تعليق من ديوكوفيتش بعد ظهور ميسي في بطولة ميامي للتنس

قفزة لـ ديوكوفيتش، المراكز العشر الأولى لتصنيف لاعبي التنس

الأكثر قراءة

وزير المالية يعلن موعد زيادة أجور العاملين بالدولة

ترتيب الدوري المصري بعد قرار رابطة الأندية تعديل عقوبات مباراة القمة 130

اختلاط النساء بالرجال، شاهد صلاة عيد الفطر 2025 في ساحة مصطفى محمود (فيديو وصور)

سامح حسين وعبد الستار صبري الأبرز، نجوم الفن والرياضة يشاركون أبناء الشهداء فرحة العيد بحضور السيسي

وفاة زوجة الراحل محمود الجوهري، وهذا موعد صلاة الجنازة

عيدية رومانسية، خطيب يفاجئ خطيبته "ببوكيه فلوس" في صلاة عيد الفطر 2025 (صور)

ارتفاع أسعار الأسماك المملحة 30%، الفسيخ يصل لـ 500 جنيه والرنجة بـ 180

الشرع يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بالمسجد الأموي بدمشق (فيديو)

منوعات

المزيد

دراسة تكشف آلية عمل الزبادي في محاربة أخطر أنواع سرطان القولون

ملاهي شوارع المعادي تجذب الأطفال في أول أيام عيد الفطر (صور )

فرحة أول أيام عيد الفطر المبارك تسيطر على شوارع مصر (صور)

قصات شعر غريبة، أطفال يلفتون الأنظار في أول أيام عيد الفطر(صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في أول أيام عيد الفطر

هيقلب تاني، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر تضرب طقس أول أيام عيد الفطر

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم في الأسواق يسجل 140 ألف جنيه للطن

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أهم 5 رسائل من وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي للأحزاب السياسية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 31 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 31 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 31 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية