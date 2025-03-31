مينسيك يحقق المفاجأة ويحرم ديوكوفيتش من اللقب المئوي في التنس

توج التشيكي جاكوب مينسيك، بلقب بطولة ميامي لأساتذة التنس، وذلك عقب التغلب على الصربي نوفاك ديوكوفيتش، في المباراة النهائية ليحرم الأخير من اللقب المئوي.

ونجح التشيكي في التفوق على ديوكوفيتش حامل اللقب 6 مرات من قبل، بمجموعتين دون رد، بواقع (7-6) و(7-6).

ثاني أصغر لاعب يتوج بلقب بطولة ميامي لأساتذة التنس

وأصبح مينسيك، بعمر 19 عاما، ثاني أصغر لاعب يتوج بلقب البطولة طوال تاريخها، خلف الإسباني كارلوس ألكاراز، عندما ظفر بالبطولة في 2022 بعمر 18 عاما.

وبحسب أرقام "أوبتا"، فقد أصبح مينسيك، اللاعب الأقل تصنيفا (54) الذي يتوج بلقب البطولة منذ بدايتها عام 1985.

كما بات ثاني مراهق خارج المصنفين 20 الأوائل الذي يتوج بلقب في أساتذة التنس، بعد مايكل تشانج في التصنيف 24 عالميا، عندما فاز بلقب بطولة تورنتو 1990.

وأصبح مينسيك، ثاني لاعب خارج المصنفين 50 الأوائل، الذي ينجح في الفوز على ديوكوفيتش في نهائي بطولة، وذلك بعد ستان فافرينكا في التصنيف 69 عالميا، في نهائي أوماج 2006.



وقال مينسيك في تصريحات بأرض الملعب "لا أعرف ماذا أقول، لدي شعور مذهل بكل تأكيد، ربما اليوم الأكبر في حياتي".

وتابع: "قدمت مباراة هائلة وأنا سعيد للغاية بعد قدرتي على تقديم هذا المستوى، والإبقاء على التوتر خارج الملعب قبل المباراة".

وتأخر انطلاق المباراة لنحو 6 ساعات بسبب الأمطار في فلوريدا، الأمر الذي منح التشيكي الشاب، المزيد من الوقت للتفكير في كيفية إيقاف مسيرة ديوكوفيتش نحو الظفر بلقبه رقم 100 في مسيرته الاحترافية.

وأصبح جاكوب مينسيك، أول تشيكي يتوج بلقب في بطولات الأساتذة، منذ توماس بيرديتش في باريس عام 2005.

وأضاف اللاعب "هذه ليست المرة الأولى التي أواجه فيها ديوكوفيتش (خسر أمامه في ربع نهائي شنغهاي العام الماضي)، لا يوجد مهمة في التنس أصعب من الفوز عليه في مباراة نهائية، ولكن حاولت التركيز في المباراة كما فعلت في الأدوار السابقة".

بدوره، قال ديوكوفيتش "هذه هي لحظة جاكوب، ولحظة فريقه وأسرته وتهانينا له على تلك البطولة الهائلة".

وشدد "من المؤلم الاعتراف بذلك، ولكنه كان اللاعب الأفضل في اللحظات الحاسمة، ونجح في تقديم إرسال هائل، وأظهر صلابة ذهنية للبقاء في الأوقات الصعبة".

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