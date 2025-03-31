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رياضة

ترتيب الدوري الإسباني قبل ختام الجولة 29

ترتيب الدوري الإسباني
ترتيب الدوري الإسباني قبل ختام الجولة الـ 29

ترتيب الدوري الإسباني، تختتم اليوم الاثنين، مباريات الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني “الليجا” بمواجهة سيلتا فيجو ضد لاس بالماس.

وتقام مباراة سيلتا فيجو ضد لاس بالماس مساء اليوم الاثنين في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في الجولة الـ 29.

ويتصدر برشلونة قمة ترتيب الدوري الإسباني بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد صاحب الوصافة.

ترتيب الدوري الإسباني قبل ختام الجولة الـ 29

1- برشلونة 66 نقطة
2- ريال مدريد 63 نقطة
3- أتلتيكو مدريد 57 نقطة
4- أتلتيك بلباو 53 نقطة
5- فياريال 47 نقطة
6- ريال بيتيس 47 نقطة
7- رايو فاييكانو 40 نقطة
8- ريال مايوركا  40 نقطة
9- سيلتا فيجو 39 نقطة
10- ريال سوسيداد  38 نقطة
11- إشبيلية  36 نقطة
12- خيتافي  36 نقطة
13- جيرونا  34 نقطة
14- أوساسونا  34 نقطة
15- فالنسيا  31 نقطة
16- إسبانيول  29 نقطة
17- ألافيس  27 نقطة
18- ليجانيس  27 نقطة
19- لاس بالماس  25 نقطة
20- بلد الوليد  16 نقطة 

برشلونة يهزم جيرونا

وحقق فريق برشلونة الإسباني، فوزا عريضا علي نظيره جيرونا بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد على ملعب "مونتجويك" ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني.

وسجل هدف التقدم لصالح فريق برشلونة اللاعب لاديسلاف كرييتشي لاعب جيرونا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 43.

ومع بداية الشوط الثاني نجح دانجوما في إدراك التعادل لفريق جيرونا في الدقيقة 53.

وتمكن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل الهدف الثاني والثالث للفريق الكتالوني بالدقيقتين 61 و77، وأحرز الهدف الرابع اللاعب فيران توريس في الدقيقة 86.

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