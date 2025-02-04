الثلاثاء 04 فبراير 2025
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اقتصاد

انخفاض الثوم وارتفاع الليمون، أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الثلاثاء

سعر الخضار اليوم
سعر الخضار اليوم

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، سجل سعر الخضار تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير 2025.

<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 

سعر الخضار اليوم في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير 2025، في السطور الآتية:

<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 

أسعار الخضار اليوم 

  • تراوح  سعر الطماطم بين 2.5 جنيه إلى 4.5 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو  البصل أبيض من 5 جنيهات إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 5 إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.
<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 

سعر الخضار اليوم 

  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 12 إلى 15 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 6 إلى 16 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 

سعر الخضار

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 9 إلى 15 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 9 إلى 15 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 12 إلى 20 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 15 إلى 25 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 18 إلى 24 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو الملوخية من 14 إلى 16 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 

سعر الخضراوات اليوم 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 7 إلى 10 جنيهات.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 8 جنيهات.
  3. تراوح سعر كيلو البسلة من 10 إلى 16 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو السبانخ من 5 إلى 7 جنيهات.
<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 

سعر الخضار في سوق العبور اليوم 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 13 إلى 15 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 4 جنيهات إلى 14 جنيها.
  • تراوح سعر فول أخضر من 20 إلى 25 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 18 إلى 24 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح ورق عنب بناتي/ بلدي من 70 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.
<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 

أسعار الخضار اليوم 

  • تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.
  • بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر بروكلي من 8 إلى 14 جنيها.
<strong>سعر الخضار </strong>
سعر الخضار 

أسعار الليمون في سوق العبور

وفيما يخص أسعار الليمون اليوم الثلاثاء في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 30 جنيهًا إلى 45 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.

 

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