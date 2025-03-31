طقوس متنوعة وهتافات لفلسطين، احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك "حاجة تفرح"

بتقاليد متنوعة، احتفل ملايين المصريين بعيد الفطر المبارك، اليوم الإثنين، وذلك بعد 30 يومًا من الصيام والتعبد في شهر رمضان، إذ يحتفلون فيه بإفطارهم بعد إتمامهم لفريضة الصيام.

فرحة عيد الفطر في مساجد مصر من كل الجنسيات

وشهدت صلاة العيد الفطر المبارك بمساجد القاهرة والجيزة، توافد المئات من المصلين من المصريين والجنسيات المختلفة لأداء العيد، وسط أجواء روحانية.

وكعادة كل عيد، شهدت ساحة مسجد مصطفى محمود، صباح اليوم الإثنين، اختلاط الرجال بالنساء خلال أداء صلاة عيد الفطر المبارك 2025.

شاب يفاجئ خطيبته ببوكيه “فلوس”

وشهدت ساحة مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين أيضا، مفاجآت خطيب لخطيبته خلال تواجدهما لأداء صلاة عيد الفطر المبارك 2025، بعيدية رومانسية.

ورصدت عدسة فيتو إهداء الخطيب لخطيبته بوكيه ورد من العملات المالية المختلفة، الأمر الذي صدمها من الفرحة والسعادة.

اختلاط النساء بالرجال في صلاة العيد

كما شهدت ساحة صلاة الحاكم بأمر الله اختلاط الصلاة في بعض الصفوف بين الرجال والنساء.

أما مسجد مسجد عمرو بن العاص فقد توافد الآلاف من المصلين في أول أيام عيد الفطر المبارك عام 2025، حيث امتلأت جنبات المسجد والساحات المحيطة به عن آخرها، وامتدت صفوف المصلين إلى الشوارع المجاورة، في مشهد مهيب عكس روحانية العيد وبهجة الاحتفال.

مسيرات لدعم القيادة السياسية تجاة القضية الفلسطينية

احتشد ملايين المواطنين المصريين عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك فى الشوارع بمختلف محافظات الجمهورية لدعم القيادة السياسية تجاة القضية الفلسطينية.

وأعلن المحتشدون رفض مخطط التهجير رافعين العلم الفلسطيني، على أنغام الأغاني وموسيقى التراث الفلسطيني.

بهجة العيد تغمر ساحات المساجد

وشهدت ساحات المساجد في القاهرة أجواءً من الفرح والبهجة احتفالًا بعيد الفطر المبارك لعام 2025، حيث توافد الأطفال برفقة آبائهم وأمهاتهم إلى ساحات مساجد الحاكم بأمر الله وعمرو بن العاص ومصطفى محمود، وغيرها من المساجد، ليشاركوا في الاحتفالات.

فرحة أول أيام عيد الفطر المبارك تسيطر على شوارع مصر

شهدت شوراع القاهرة والجيزة، بعد انتهاء صلاة عيد الفطر المبارك، احتفال العديد من المصلين من المصريين والجنسيات المختلفة بأول أيام العيد.

قصات شعر غريبة، أطفال يلفتون الأنظار في أول أيام عيد الفطر

شهدت احتفالات أول أيام عيد الفطر المبارك بساحة جامع عمرو بن العاص، بمنطقة مصر القديمة، سيطرت القصات الغريبة بين الأطفال.

ورصدت عدسة فيتو، اعتماد العديد من الأطفال على قصات شعر غريبة ومختلف للاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث سيطرت صبغ الشعر بألوان “الأصفر والبرتقالي” بينهم.

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