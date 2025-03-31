"لا للتهجير"، أهالي بورسعيد ينظمون وقفات تضامنية بساحات العيد رفضًا لتهجير الفلسطينيين (صور)

نظم أهالي محافظة بورسعيد، صباح اليوم الاثنين، وقفات تضامنية في عدد من ساحات صلاة عيد الفطر، رفضًا لتهجير أهالي غزة، وذلك عقب انتهاء الصلاة، حيث شهدت الساحات تجمعات كبيرة عبّر خلالها المشاركون عن دعمهم الكامل للشعب الفلسطيني ورفضهم القاطع لمحاولات تهجير سكان القطاع.

أهالي بورسعيد ينظمون وقفات تضامنية بساحات العيد رفضًا لتهجير الفلسطينيين، فيتو

أهالي بورسعيد ينظمون وقفات تضامنية بساحات العيد رفضًا لتهجير الفلسطينيين

ورفع المشاركون في الوقفات لافتات تضامنية حملت شعارات مؤيدة للقضية الفلسطينية، من بينها: "غزة في القلب"، و"لا للتهجير.. فلسطين عربية"، مؤكدين على حق الفلسطينيين في أرضهم ورفض أي محاولات للمساس بوحدتهم أو تهجيرهم قسرًا.

أهالي بورسعيد ينظمون وقفات تضامنية بساحات العيد رفضًا لتهجير الفلسطينيين، فيتو

كما ردد المتظاهرون هتافات منددة بالتهجير القسري، أبرزها: "بالروح بالدم نفديكِ يا فلسطين"، و"الأرض أرض فلسطين"، في إشارة إلى تمسكهم بثوابت القضية الفلسطينية ورفضهم أي تحركات من شأنها تغيير التركيبة الديمغرافية للقطاع.

أهالي بورسعيد ينظمون وقفات تضامنية بساحات العيد رفضًا لتهجير الفلسطينيين، فيتو

ولم تخلُ الوقفات من إشادة واسعة بالموقف المصري الرسمي، حيث عبّر المشاركون عن دعمهم لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة، مؤكدين أن هذا الموقف يعكس التزام مصر التاريخي بدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، وحرصها على تحقيق الاستقرار في المنطقة.

أهالي بورسعيد ينظمون وقفات تضامنية بساحات العيد رفضًا لتهجير الفلسطينيين، فيتو

يأتي ذلك في ظل تصاعد الأوضاع في قطاع غزة، وسط دعوات دولية متزايدة لوقف التصعيد وضمان حماية المدنيين، فيما يؤكد الشارع المصري، بمختلف فئاته، على تضامنه الثابت مع الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة.

أهالي بورسعيد ينظمون وقفات تضامنية بساحات العيد رفضًا لتهجير الفلسطينيين، فيتو

أهالي بورسعيد ينظمون وقفات تضامنية بساحات العيد رفضًا لتهجير الفلسطينيين، فيتو

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