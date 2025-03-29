أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء تخصيص 12 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمختلف مدن ومناطق المحافظة.

تخصيص 12 ساحة لصلاة العيد في شمال سيناء



وأعلنت المديرية أنه تم تخصيص 12 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بالإضافة إلى المساجد الكبرى الذي يتم إقامة صلاة الجمعة بها في مختلف مناطق ومدن المحافظة مع التشديد على اتباع تعليمات إدارات الأوقاف أثناء الصلاة ومنع الاختلاط.







وأعلنت المديرية أنه من ضمن المساجد الكبرى الذي سيتم أداء صلاة عيد الفطر المبارك ساحة مسجد النصر بالعريش وساحة حي أبي صقل بالعريش وساحة قادرون باختلاف بحي الريسة بالعريش وساحة ومسجد الخير والبركة بمدينة العريش ومسجد الزهور بالعريش بالإضافة إلى عدد آخر من الساحات التي تم تخصيصها في باقى مدن المحافظة.

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