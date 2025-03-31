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محافظات

المئات من أهالي بورسعيد يؤدون صلاة عيد الفطر في ساحة مسجد التوحيد (صور)

صلاة عيد الفطر المبارك
صلاة عيد الفطر المبارك ببورسعيد، فيتو

أدى المئات من أهالي محافظة بورسعيد، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك في أجواء روحانية عامرة بالبهجة والسرور، وذلك داخل 11 ساحة مخصصة لأداء الصلاة، موزعة على مختلف أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، وسط أجواء تنظيمية مشددة من الأجهزة التنفيذية والأمنية.

صلاة عيد الفطر المبارك ببورسعيد، فيتو 
صلاة عيد الفطر المبارك ببورسعيد، فيتو 

ورصدت “فيتو” صلاة عبد الفطر المبارك من مسجد التوحيد الكائن بحي الزهور والذي شهد إقبالا منقطع النظير من المواطنين من كافة الأعمار لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

صلاة عيد الفطر المبارك ببورسعيد، فيتو 
صلاة عيد الفطر المبارك ببورسعيد، فيتو 

وشهدت ساحة أرض المعمورة بنطاق حي الشرق حضور المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، الذي أدى صلاة العيد برفقة عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، حيث تبادل التهاني مع المواطنين، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على مصر وأهلها بالخير واليمن والبركات.

صلاة عيد الفطر المبارك ببورسعيد، فيتو 
صلاة عيد الفطر المبارك ببورسعيد، فيتو 

محافظ بورسعيد يهنئ المواطنين بعيد الفطر 

وأكد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد في تصريحات عقب الصلاة، أن المحافظة حرصت على تجهيز الساحات المخصصة لاستقبال المصلين وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لضمان أداء الشعائر في أجواء آمنة ومنظمة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأوقاف والجهات المختصة.

صلاة عيد الفطر المبارك ببورسعيد، فيتو 
صلاة عيد الفطر المبارك ببورسعيد، فيتو 

كما قدم محافظ بورسعيد التهنئة لأبناء المدينة الباسلة،وللأمة الإسلامية وشعب مصر بصفة عامة، وأهالي محافظة بورسعيد بصفة خاصة، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده علي الأمة الإسلامية والعربية بالخير والبركات، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.

صلاة عيد الفطر المبارك ببورسعيد، فيتو 
صلاة عيد الفطر المبارك ببورسعيد، فيتو 

وتمنى المحافظ، أن يشهد عيد الفطر المبارك مزيدٱ من الترابط والتلاحم بين أبناء الشعب المصري، وأن تتواصل مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،  وكل عام ومصر وشعبها في خير ورخاء.

أهالي بورسعيد يتوافدون لأداء صلاة الفطر 

وقد توافد المواطنون منذ ساعات الصباح الأولى إلى الساحات الكبرى في مختلف الأحياء، من بينها ساحة مسجد الشبان المسلمين وساحة مسجد مريم ومسجد السلام ببورفؤاد، حيث علت تكبيرات العيد، وامتلأت الساحات بالفرحة، وسط أجواء عائلية شهدت اصطحاب الأطفال الذين ارتدوا ملابس العيد، في تقليد سنوي يعكس الفرحة بهذه المناسبة الدينية العظيمة.

وعقب الصلاة، حرص الأهالي على تبادل التهاني وتوزيع الحلوى، في حين انطلقت بعض الفعاليات الترفيهية التي نظمتها الجهات المختلفة لإضفاء المزيد من البهجة على الأجواء الاحتفالية.

وتكثف الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة بورسعيد من جهودها لضمان انسيابية الحركة في الشوارع، مع متابعة توفير الخدمات للمواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، الذي شدد على ضرورة تقديم أعلى مستوى من الخدمات خلال فترة العيد.

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