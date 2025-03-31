إطلاق شلال بلالين على المصلين عقب صلاة عيد الفطر بالعجمي (فيديو وصور)

أدى الآلاف من المصلين صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المدينة “الحديد والصلب”، أكبر مساجد غرب الإسكندرية، وقد تم إغلاق طريق الإسكندرية مطروح لأكثر من كيلو بسبب الأعداد الكبيرة للمصلين، بعد امتلاء المسجد وساحته عن آخرها وطريق الإسكندرية مطروح بالمصلين وجرى غلق الطريق وشارع البيطاش الرئيسي لاستبعاب أعداد مصلين والحشود، وسط إجراءات أمنية مشددة.

شلال بلالين

وأطلقت إدارة المسجد شلالا من البلالين علي حشود المصلين المتواجدين في الطريق وبساحة المسجد وسط فرحة عارمة من الجميع.

وقفة تضامنية مع فلسطين

كما تم تنظيم وقفة تضامنية لدعم فلسطين عقب الصلاة ورفع علم مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولافنات تضامنية مع غزة ورفض التهجير وسط تفاعل اللالاف الموجوده عقب الصلاة.

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