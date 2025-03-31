"شلالات بطعم الفرحة"، إلقاء البالونات الملونة على الأطفال بشوارع بورسعيد في أول أيام عيد الفطر (صور)

شهدت محافظة بورسعيد، صباح اليوم، أجواء احتفالية مبهجة عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك، حيث انطلقت مظاهر الفرحة في مختلف الأحياء، وسط تجمعات كبيرة من الأهالي الذين حرصوا على تبادل التهاني والتقاط الصور التذكارية.

بالونات الفرحة بعيد الفطر ببورسعيد، فيتو

الشباب يرسمون الابتسامة على وجوه الأطفال بالبالونات الملونة

وكانت لفتة الشباب في الشوارع والأحياء المختلفة أبرز مشهد رسم البسمة على وجوه المواطنين، حيث قاموا بإلقاء البالونات الملونة على المصلين أثناء خروجهم من الساحات، في تعبير عفوي عن البهجة والسعادة بقدوم العيد، وهو ما قابله المواطنون بضحكات وتصفيق، ليصبح المشهد احتفالًا جماعيًا شارك فيه الكبار والصغار على حد سواء.

بالونات الفرحة بعيد الفطر ببورسعيد، فيتو

وشهدت ساحات الصلاة، التي انتشرت في 11 موقعًا بمختلف أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد، توافد آلاف المواطنين منذ الصباح الباكر، حيث امتلأت الساحات بالفرحة والتكبيرات التي زادت الأجواء روحانية، خاصة مع ارتداء الأطفال للملابس الجديدة وانتشار الباعة الجائلين الذين عرضوا الحلوى والألعاب التي أضفت لمسة خاصة على الاحتفالات.

بالونات الفرحة بعيد الفطر ببورسعيد، فيتو

وفي حي العرب والمناخ، انتشر الشباب على مداخل الشوارع الرئيسية وهم يحملون البالونات بألوانها الزاهية، ويطلقونها في الهواء أو يوزعونها على الأطفال، مما زاد من أجواء السعادة، بينما في حي الشرق، وتحديدًا بالقرب من ساحة أرض المعمورة، شهدت المنطقة ازدحامًا كبيرًا من المواطنين الذين خرجوا من الصلاة وسط زغاريد النساء وفرحة العائلات التي بادرت بالتقاط الصور التذكارية.

بالونات الفرحة بعيد الفطر ببورسعيد، فيتو

الأهالي يتوجهون للحدائق في أول أيام عيد الفطر المبارك

كما حرصت الأسر على التوجه إلى الحدائق والمتنزهات العامة في الساعات الأولى من الصباح، مستغلين الطقس المعتدل في أول أيام العيد، حيث شهدت حديقة فريال وحديقة المسلة إقبالًا كبيرًا، بينما توافدت بعض العائلات إلى كورنيش بورسعيد لقضاء أوقات ممتعة على ضفاف قناة السويس.

بالونات الفرحة بعيد الفطر ببورسعيد، فيتو

من جانبها، أكدت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استمرار خطة تأمين أماكن التجمعات والمتنزهات بالتنسيق مع مديرية الأمن، لضمان توفير بيئة آمنة للمواطنين خلال احتفالات العيد، فيما وجه اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، بمتابعة أعمال النظافة والتجميل في الشوارع الرئيسية استعدادًا لاستقبال المواطنين خلال الأيام المقبلة من العيد.

وعلى الرغم من بساطة المظاهر الاحتفالية، فإن أجواء العيد في بورسعيد جاءت مليئة بالفرح العفوي الذي جسّده الشباب بأفكارهم المبتكرة، لتظل المدينة شاهدة على مشاهد من السعادة الخالصة التي تجمع بين الأجيال المختلفة في مناسبة ينتظرها الجميع بشغف كل عام.

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