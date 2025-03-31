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محافظات

سقوط سكرتير عام محافظة الدقهلية داخل مسجد النصر بالمنصورة بعد صلاة العيد ونقله إلى المستشفى

مسجد النصر بالمنصورة،
مسجد النصر بالمنصورة، فيتو

سقط اللواء محمد صلاح السكرتير العام لمحافظة الدقهلية مغشيا عليه داخل مسجد النصر بالمنصورة عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك. 

وعلي الفور تم نقل السكرتير العام بالإسعاف للمستشفى الدولي لتلقي العلاج اللازم.

وجه الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة في الدقهلية برفع درجة الاستعداد، وتكثيف الحملات المرورية على جميع المستشفيات، والمنشآت الطبية على مستوى المحافظة بالتزامن مع أجازة عيد الفطر المبارك.

تواجد وزيادة الأطقم الطبية فى أقسام الطوارئ، والأقسام

وشدد وكيل الوزارة على تواجد وزيادة الأطقم الطبية فى أقسام الطوارئ، والأقسام، والعمل على مدار 24 ساعة، وتوفير الخدمات الطبية العاجلة علاوة على مراجعة توافر الأدوية، ومستلزمات الطوارئ بمخزن الأزمات والكوارث.

تأمين احتياطى أكياس الدم

كما أكد مدكور تأمين احتياطى أكياس الدم، ومشتقاته بالتنسيق مع بنك الدم الرئيسى على مدار الساعة، لسرعة التعامل، وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين، إضافة إلى مراجعة مخزون الأكسجين، وصلاحية المولدات ومخزون الوقود اللازم لتشغيلها، بجميع المستشفيات والجهات التابعة لصحة الدقهلية.

زيادة عدد الحملات الصباحية والمسائية على المنشآت الغذائية

ونوه وكيل صحة الدقهلية إلى زيادة عدد الحملات (الصباحية - المسائية) على المنشآت الغذائية، وخاصة الفنادق، والعائمات، والمطاعم، والنوادى، والمتنزهات، والكافيهات، وسلاسل السوبر ماركت، ومحلات الحلوى، والباعة الجائلين، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية لأماكن تداول الاغذية والعاملين بها مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أى أغذية مجهولة المصدر، أو أغذية يتم الشك فى عدم صلاحيتها.

انتشار فرق التأمين الطبى لتقديم الخدمات الطبية

كما أصدر مدكور تعليماته بانتشار فرق التأمين الطبى، والفعاليات الصحية بجميع أنحاء المحافظة؛ لتقديم الخدمات الطبية، والتوعوية للمواطنين بأماكن المتنزهات، والتجمعات خلال الشهر المبارك، فضلًا عن تكثيف عمل فرق مكافحة نواقل الأمراض؛ لمنع انتشار الأمراض، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

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