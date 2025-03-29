سقوط سيارة بالرياح التوفيقي في الدقهلية

شهد طريق ميت غمر القاهرة سقوط سيارة ربع نقل بالرياح التوفيقي أمام وحدة إسعاف قرية ميت ناجي.



تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بسقوط سيارة ربع نقل في الرياح التوفيقي بميت غمر.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين سقوط سيارة ربع نقل في الرياح التوفيقي، وتمكن الأهالي ورجال المباحث والمرور من انتشال السيارة من الرياح التوفيق وتم تيسير الحركة المرورية بالطريق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

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