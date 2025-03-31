بصحبة الأطفال والسيدات، توافد أهالي مطروح على المساجد والساحات لأداء صلاة عيد الفطر (صور)

بدأ أهالي مدينة مرسى مطروح، التوافد على ساحات صلاة عيد الفطر المبارك، لأداء مناسك الصلاة وسط ترديد تكبيرات العيد وفي حالة من السعادة بينهم.

توافد أهالي مطروح على الساحات لصلاة العيد

ورصدت “فيتو” بدء توافد أهالي مرسى مطروح على ساحات صلاة عيد الفطر المبارك، لأداء الصلاة، ورافق الأبناء أهاليهم وسط حالة من السعادة والفرحة بأجواء العيد.



تجهيزات أوقاف مطروح لعيد الفطر

وكانت مديرية الأوقاف بمحافظة مطروح أعلنت تجهيز 28 ساحة ومسجد لصلاة عيد الفطر، موزعة على جميع قرى ومدن ومراكز المحافظة.

وأوضح الشيخ حسن عبد البصير مدير مديرية أوقاف مطروح، أنه تم تجهيز الساحات والمساجد في مراكز “مرسى مطروح، الحمام، العلمين، الضبعة، سيوة، سيدي براني، السلوم، النجيلة”، بالإضافة إلى 172 ساحة بمراكز الشباب والمناطق المفتوحة لأداء صلاة عيد الفطر، وموزعة على 8 مراكز و56 قرية تابعة لهم.

وأضاف مدير أوقاف مطروح أنه ضمن الساحات الشعبية الكبرى بمركز شباب مطروح والتي تعد الساحة الرسمية لأوقاف مطروح، مشددًا على ضرورة المشاركة والمتابعة المستمرة من القيادات والأئمة في إعداد الساحات وتهيئتها لاستقبال المصلين بالتعاون بين الجميع وتذليل أي عقبات أو معوقات أمام المصلين بالتعاون بين الأئمة وقيادات كل إدارة فكل إمام مسؤول مسؤولية تضامنية عن الساحة القريبة في محيط مسجده.

استعدادات محافظة مطروح لعيد الفطر

وأعلنت محافظ مطروح رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والمرافق العامة لاستقبال عيد الفطر المبارك وانعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة يوميًا بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمدن لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها مع تكثيف الخدمات وتزويدها بعدد كاف من العمالة الفنية المدربة خلال عطلة العيد مثل (المستشفيات - الإسعاف - المرافق - المرور - الدفاع المدني والحريق - التموين -الشؤون الصحية - الشؤون الاجتماعية - شركة الكهرباء - مياه الشرب والصرف الصحي).

ووجه محافظ مطروح بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين خلال تلك الفترة، والاطمئنان على توافر الخبز والسلع التموينية والمواد البترولية والوقود خاصة توفير البوتاجاز ومراقبة توزيعه وعمل النوبتجيات اللازمة لمواجهة أي تقصير أو نقص وحل أي مشاكل أولا بأول،والمتابعة ومنع أي تجاوزات بالتنسيق بين مديرية التموين بمطروح مع مباحث التموين والجهات المعنية، وموافاة غرفة عمليات المحافظة ببيان يومى بالرصيد من السلع الأساسية والإستراتيجية.

وشدد محافظ مطروح، على رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، وتوافر الأطقم الطبية بتخصصاتها المختلفة خاصة خلال الطوارئ والأزمات، مع حسن التعامل مع المرضى وذويهم، ومتابعة أعمال النوبتجيات للأطباء والتمريض، والصيدلة مع رفع درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف والمراجعة والاطمئنان على توافر كافة الأدوية والأمصال اللازمة وكميات الدم بفصائله المختلفة بالتنسيق مع بنك الدم بمطروح لمواجهة أي طوارئ وتكثيف حملات التفتيش من الطب الوقائي للاطمئنان على الأغذية المعروضة، مع الجاهزية لتلقي بلاغ أي طوارئ والتعامل الفورى معه.

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