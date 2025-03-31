زحام بساحة القنائي لأداء صلاة عيد الفطر بالحديقة لأول مرة (بث مباشر)

توافد الأهالي في قنا بشكل كثيف على ساحة مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك لأول مرة في الحديقة وسط تعالي تكبيرات العيد.

صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة قنا

وكانت المساجد قد تزينت والساحات فرشت بالكامل لاستقبال المصلين لأداء صلاة العيد وسط حالة من الفرحة والبهجة.

وكان قد استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وفودًا من كنائس المحافظة لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ضم الوفد نخبة من القيادات الكنسية بالمحافظة، وعلى رأسهم الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والأنبا تكلا مطران دشنا، والأنبا بضابا أسقف نجع حمادي، والأنبا عمانوئيل مطران الأقباط الكاثوليك بمحافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، والأب ماركو ناجي وكيل عام المطرانية، والأب مرتس سليمان راعي كنيسة هروب العائلة المقدسة بقنا، إلى جانب السيدة كاترين ثروت مدير مدرسة الراهبات الفرانسيسكانيات، والأخت تريزينا حنا، والقُمص بيسوي ناروز، والقُمص أنطونيوس حلمي، والقُمص رويس ممثلين عن مطرانية قنا نيابة عن الأنبا شاروبيم.

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