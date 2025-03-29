مصرع شخصين في حادث تصادم بقنا

لقي شخصان مصرعهما، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم توك توك مع سيارة ربع نقل في قرية السمطا، مركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تفاصيل البلاغ في قنا



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم توك توك مع سيارة ربع نقل في قرية السمطا مركز دشنا، وأسفر عن مصرع شخصين.

وبعد الفحص تبين مصرع عبدالراضي.ع، 18 عامًا، وعلاء.ح، 18 عامًا، تم نقل جثتيهما إلى مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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