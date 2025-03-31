بالأسماء، إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة قبل صلاة العيد بالإسكندرية

أصيب منذ قليل، 8 أشخاص بجروح وكسور في حادث انقلاب سيارة سوزوكي “توناية” بنزلة كوبري حسن علام بنطاق حي وسط الإسكندرية، وتوجهت سيارات الإسعاف بصحبة قوة أمنية إلى مكان الحادث.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ، بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي “توناية” نزلة كوبري حسن علام باتجاه الإسكندرية، نطاق حي وسط.

توجهت قوة أمنية برفقة سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية، وتبين انقلاب سيارة سوزوكي بسبب اختلال عجلة القيادة في يد قائدها ووجود 8 مصابين.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى الرئيسي الجامعي.

وجاءت أسماء المصابين كالتالي: يوسف إسلام جابر 19 عامًا، اشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات بالوجه واضطراب في الوعي، عبد الرحمن عبد الحميد عبد العظيم، 17 عامًا، اضطراب في الوعي، يوسف محمد الإمام 16 عامًا، كسر بالذراع اليمنى واضطراب في الوعي، محمود علي إبراهيم 32 عام، جرح قطعي بالجبهة 4 سم وجرح متهتك بالكف اليسرى، رامز محمد منجي، 18 عامًا، اضطراب في الوعي واشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمة بالصدر، يوسف مصطفى محمد عاشور، 18 عامًا جرح بالرأس وكدمات بالجبهة واضطراب في الوعي، أحمد إيهاب عبد العزيز، 17 عامًا، كدمة بالجبهة واضطراب في الوعي، حمدي محمد محمد أبو عوف، 18 عامًا، كدمات متفرقة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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